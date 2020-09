Un nen de 10 anys es treu la vida per un repte viral

Un nen de 10 anys es treu la vida per un repte viral

El suïcidi d'un nen de 10 anys a Nàpols ha commocionat el món. El petit va obrir a la nit la finestra de casa seva, va grimpar per la barana de la balconada i es va deixar caure a el buit esperonat per un joc de les xarxes socials, segons ha publicat el diari Corriere de la Sera.

La notícia, de la qual s'han fet ressò mitjans de comunicació de tot el món, reprodueix el missatge que el nen va deixar per a la seva família abans de precipitar-se des de l'onzè pis en què vivia: "Mare, pare, us estimo però he de seguir a l'home de la caputxa ".

La policia treballa amb la hipòtesi que el petit va poder ser víctima d'un joc de les xarxes socials denominat «Jonathan Galindo». Es tracta d'un home amb caputxa negra que té l'aparença canina de Goofy, el personatge de Disney, i que demana "amistat" a diferents xarxes socials a perfils de gent molt jove, a la qual llança desafiaments.

Aquest nou fenomen, que recorda a altres com el de la Balena Blava, va néixer a Amèrica i va entrar a Europa en primer lloc a Espanya i Alemanya, per acabar recalant a Itàlia, on s'ha cobrat la primera víctima mortal.

Els mitjans italians informen que la Fiscalia de Menors ha obert un expedient i les forces policials han decomissat el telèfon mòbil i la consola de videojocs que feia servir el menor.

Els pares, que van descobrir el cadàver del seu fill a l'escoltar en plena nit el cop, asseguren que era un nen feliç i sense problemes, i només refereixen que en els últims dies semblava tenir algun tipus de preocupació.

Després de conèixer la tragèdia, els pares d'amics del petit van començar a difondre enllaços i captures d'imatge sobre el citat joc de les xarxes socials.