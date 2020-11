HP Impulsa i SEMIC s'uneixen per a oferir solucions de teletreball

Ha arribat el moment d'afrontar la transformació digital a les empreses i una de les maneres de fer-ho és adaptant-se al teletreball. Per a aconseguir-ho, és important que els treballadors puguin adaptar el seu espai domèstic a un espai de feina amb totes les eines necessàries per a teletreballar en condicions.

Ja no són vàlides les oficines o els despatxos improvisats de les primeres setmanes de la pandèmia. Ara, cal evolucionar i fixar de manera permanent llocs de teletreball que permetin augmentar la productivitat en un entorn amb connexió segura i millorant l'experiència del treball en remot.

HP Impulsa ofereix solucions dissenyades per a les diferents tipologies d'usuaris que han de teletreballar des de 40 € al mes. Per una banda, per als treballadors d'oficina disposa de packs de teletreball amb potència de processament, eines de col·laboració i dispositius versàtils, compatibles amb el treball interfuncional, els quals inclouen, per exemple, el portàtil HP ProBook o el portàtil HP Elitebook. I d'altra banda, per als treballadors tècnics i creatius, que gestionen fluxos de treball complexes, disposa de packs de teletreball amb dispositius d'alt rendiment, versàtils, compatibles amb aplicacions especialitzades, que inclouen els portàtils HP Workstation ZBook.

Els dispositius HP estan reforçats amb protecció proactiva multicapa per a poder treballar de forma remota i segura. I l'equip de SEMIC i HP Impulsa s'encarreguen d'anticipar-se als problemes amb professionals que supervisen la seguretat i la gestió dels dispositius, i a més, solucionen incidències tècniques diàries.

HP Impulsa i SEMIC s'han unit per a oferir una nova proposta de valor per a aquelles empreses que apostin pel teletreball i necessitin seguretat i productivitat en equips HP. El programa HP Impulsa permet equipar de tecnologia les empreses amb solucions de finançament.

Sabem que durant el teletreball no es disposa del mateix mobiliari ni espai que a l'oficina, però és clau que mantinguis una bona posició corporal durant tota la jornada per a teletreballar còmodament:



Situa el portàtil a la línia de visió per a no flexionar el coll.

Utilitza un ratolí i un teclat perifèric per a millorar la teva postura.

Aprofita els recursos que tinguis disponibles a casa. Per exemple: col·loca llibres o altres objectes si no disposes d'alçapantalles.

Utilitza pantalles intel·ligents o altres elements on es pugui compartir el contingut si el teu dispositiu és inferior a 15".

Si no disposes de reposapeus i en necessites, fes servir una capsa, un coixí o un tamboret.

Procura que els genolls estiguin a la mateixa altura que els malucs.

Intenta que els colzes estiguin enganxats al cos i en angle recte.

Deixa una distància de 45 a 55 cm des de la pantalla fins als teus ulls.

I sobretot, recorda fer descansos visuals cada 1 o 2 hores per no tenir migranyes.



A més, et recomanem que per a teletreballar de forma més fàcil mantinguis un horari de treball i facis les pauses per esmorzar i dinar habituals, així com que et vesteixis amb la roba que et posaries si anessis a l'oficina i deixis el pijama a sota el llit.

Amb aquest consells i amb els packs de teletreball d'HP Impulsa, teletreballar et serà molt més fàcil.