Deu canapès molt nadalencs

Tot i que, enguany, amb la pandèmia tot serà diferent, no deixarà de ser una ocasió especial per a crear els millors canapès i lluir-nos com a cuiners. Els canapès, no tan sols obren la gana amb només mirar-los, sinó que combinen ingredients que probablement no encaixarien igual en cap altre tipus de creació.

A continuació donem a conèixer una selecció de deu canapès nadalencs. Hem incorporat receptes fàcils, majoritàriament, per a tots els gustos i amb ingredients saludables.

Pastes fullades de formatge Camembert

Sofregim mitja ceba vermella amb oli d'oliva, vinagre balsàmic, mig got de vi negre, una cullerada de sucre i 100 grams de nabius durant 10 minuts. Enfornem la massa de pasta fullada durant 10 minuts a 180 °C. Sobre aquesta, dipositem un tall quadrat de camembert (uns 125 grams) i una mica de la mescla anterior. Ho posem tot en el forn de nou fins a fondre el formatge.

Torradeta d'alvocat i pollastre a la brasa

Triturem dos alvocats i afegim una mica de suc de llimona. Posteriorment, trossegem 120 grams de pollastre a la brasa, untem una torradeta de pa amb la pasta i el pollastre, posem enciam tallat finament i tomàquet sec rehidratat (uns 50 grams, en total). Podem adornar-ho amb una mica de formatge al damunt.

Canapès d'areng, ous de guatlla i tomaques «cherry»

Batem tonyina i formatge crema fins a aconseguir una pasta suau. Després, torrem pa integral de sègol i ho tallem en rodanxes, per a agregar-li una capa de la crema resultant. Coem ous i els tallem per la meitat. Finalment, apliquem un tros d'areng, mig ou dur, un tomàquet cherry i ho travessem tot amb un escuradents.

Torradeta de paté amb bacallà fumat i albergínia

Tallem dues albergínies i les ruixem amb oli d'oliva abans d'introduir-les boca avall en el forn durant 30 minuts a 200 °C. Trossegem un gra d'all pelat i el barregem amb mitja cullerada d'oli d'oliva, una culleradeta de suc de llimona i mitja de sal, farigola, comí mòlt i pebre negre. Ho triturem tot amb les albergínies i ho afegim a un canapè de pa rústic juntament amb bacallà fumat.

Rotlles de carpaccio amb ruca i dàtils

Ratllem formatge parmesà i laminem uns dàtils. Separem les làmines de carpaccio (uns 90 grams) i les untem amb ruca, 20 grams de parmesà ratllat i làmines de dàtil. Agreguem una mica d'oli, sal i pebre. Dobleguem el rotlle i ho travessem amb un escuradents.

Truita enrotllada de salmó i cebollí

Fem una truita amb quatre ous i cebollí fresc picat. Sobre la truita apliquem formatge crema untat, tàperes i salmó fumat en làmines (amb 4 o 5 rodanxes tindrem per a tota la recepta). Després l'enrotllem i la deixem refredar en la nevera durant una mitja hora abans de tallar-la en rodanxes.

Canapè farcit de còctel de gambes

Elaborem una salsa picant barrejant 50 grams de maionesa, una cullerada de tomàquet concentrat, 15 mil·lilitres de brandi, mitja culleradeta de salsa Perrins i un polsim de tabasco. Piquem api (amb dues branques tindrem suficient) i fem daus amb un mango. Barregem una cullerada de tàperes amb el mango i l'api. Fregim a foc viu les gambes amb sal, pebre i oli d'oliva. Després, emplenem cada canapè d'enciam, la mescla anterior i una gamba. Acabem agregant salsa picant.

Canapè farcit de llagostins a la crema

Escalfem una ceba picada i afegim 300 grams de llagostins pelats. Després ho reguem amb brandi i esperem fins que els llagostins estiguin bullits i l'alcohol evaporat. Agreguem 200 mil·lilitres de nata líquida i esperem fins que redueixi. Emplenem cada canapè amb la crema i posem un llagostí.

Torradeta de botifarra amb ceba caramel·litzada

Escalfem bé una ceba juntament amb una cullerada de sucre, fins que quedi ben caramel·litzada. Després fregim els ous de guatlla i escalfem la carn trinxada de la botifarra. Muntem ara les torradetes, emplenant-les amb la carn trinxada de la botifarra, la ceba caramel·litzada i l'ou de guatlla.

Canapè de formatge brie, mel i poma

Tallem finament la poma i la reguem amb llimona. Després, llesquem pa de blat o rústic i ho torrem. Sobre aquesta base apliquem formatge, unes porcions de poma i a continuació ho enfornarem fins que es fongui lleugerament el formatge. Finalment, afegim nous, farigola i un xic de mel per damunt.