Menús de Nadal a casa

Consigel Especialitats Gastronòmiques, empresa gironina amb seu a Vilablareix, i amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'hostaleria, us ofereix menús i productes exclusius per a les vostres celebracions nadalenques.

A Consigel Especialitats Gastronòmiques treballen per garantir-vos l'èxit de qualsevol celebració. Per aquest motiu, durant aquestes festes tan assenyalades, us ho volen posar fàcil, i us ofereixen diverses opcions de menús de Nadal a preus molt assequibles, menys de 10 €/persona, que inclouen primer plat, segon plat i postres.

Els menús nadalencs oferts per Consigel Especialitats gastronòmiques els podreu preparar de manera molt senzilla seguint unes breus indicacions; bàsicament amb només engegar el forn podreu preparar tot el vostre menú.

Podeu consultar les diferents opcions de menús a continuació:

Si voleu complementar el vostre menú nadalenc amb algun aperitiu, també ofereixen productes exclusius com salmó, foie, ibèrics, formatges, torrons artesans, panettones italians i molts més productes especials per a aquestes festes.

Sense oblidar que Consigel Especialitats Gastronòmiques és l'empresa distribuïdora, a la província de Girona, de diverses bodegues de reconegut prestigi com són Bodegas Luis Cañas, Bodegas José Pariente, entre d'altres. Així que podreu comprar també vins i caves als millors preus per acompanyar el vostre menú de festes.

I si viviu a la ciutat de Girona, us porten la comanda a casa sense despeses de transport addicional. Per a la resta de poblacions, consulteu despeses de transport.

Podeu fer la vostra reserva a través de: info@consigel.com o trucant al telèfon 972223608 i us informaran de totes les opcions i preus.

També podeu visitar la seva exposició de productes de Nadal a:

Consigel Especialitats Gastronòmiques

C/ Tramuntana 22

17180 Vilablareix (Polígon Industrial Güell Vell)

Girona