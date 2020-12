La millor carn del món arriba a Girona per Nadal

S'acosta un Nadal atípic en què serà possible ajuntar-se amb un número reduït dels éssers estimats i gaudir d'un dels majors plaers del món: menjar. I és que el Nadal és per a molts una excusa perfecta amb la qual trobar certa exclusivitat gastronòmica i concedir-se algun luxe culinari. És per això que la qualitat dels productes resulta fonamental en el gaudi d'aquest menú nadalenc i és, sens dubte, el que diferencia els millors plats i establiments. Txogitxu és exemple d'això, exemple de qualitat suprema, tradició i emblema basc.

Des d'Astigarraga, bressol de les sidreries, al País Basc, Txogitxu ofereix productes propis de qualitat: una selecció dels millors rostidors i la cuina basca més tradicional i ho fan escollint els millors animals, vaques velles i grasses per aconseguir sabor i tendresa.

Destaca per les seves carns d'autèntica qualitat, productes immillorables entre els quals en ressalten alguns de diferents i innovadors com el tataki, la xistorra, les croquetes de vaca vella, la cua confitada o el t-bone.

Una ocasió per sorprendre els teus amb el menú de Nadal

Amb plats casolans, de sempre, llestos per escalfar i compartir. Es tracta de la selecció de productes confitats elaborats amb carn de vaca vella i grassa, que resulten molt fàcils de preparar a casa.



Com a regal de Nadal, amb la compra de qualsevol dels diferents confitats, la marca Txogitxu regala totalment gratis assortits de croquetes prèmium per valor de fins a 76 €.

Com treure el màxim profit d'aquesta promoció?

Doncs bé, comprant cadascun d'aquests quatre productes 100% de vaca vella aconseguim diferents regals: - Comprant un jarret confitat > T'enduràs automàticament tres safates de croquetes (de vaca, de porrusalda i de foie).

- Comprant una galta de vaca vella > T'enduràs automàticament dues safates de croquetes (de bacallà i foie).

- Comprant la cua confitada 100% vaca vella > T'enduràs automàticament dues safates de croquetes (de pernil i foie).

- Comprant la costella de vaca vella > T'enduràs automàticament dues safates de croquetes (de calamarsets i foie). A més, la marca ofereix la possibilitat de combinar aquestes promocions per configurar-nos un menú a la carta fàcil i deliciós i resoldre el menú dels esdeveniments nadalencs.

Comprant els quatre productes confitats, t'emportaràs els quatre regals (un total de nou safates de croquetes prèmium per valor de 76 €). Una oportunitat única per tastar les millors carns del món, les de Txogitxu. Selecció de plats confitats i croquetes gurmet de Txogitxu

Per als amants de la bona carn que busquen menjar bé sense complicacions El que fa diferents qualsevol dels productes de la marca, excepte la xistorra, que procedeix del porc, és que són la base cultural del concepte gastronòmic de la carn del País Basc, és a dir, que procedeixen de la vaca vella i grassa. Quant a la xistorra, es tracta d'un producte baluard en la cultura gastronòmica basca coneguda a tot el món i, encara que originalment procedeix del porc, des de Txogitxu van decidir fer-la també amb vaca vella grassa.

Imanol Jaca, de L'expert, de Txogitxu , ens explica les principals característiques que fan únics aquests productes i explica com és el seu procés d'elaboració, així com l'origen. "La procedència d'aquests productes representa diverses generacions d'un país on menjar és una religió i on està desenvolupat un producte únic, sigui la vaca d'on sigui. Puc dir que no conec cap cultura en el món on es facin chuletones amb animals de 18 a 20 anys, és un codi que està en l'ADN de la cultura basca. És un patrimoni cultural i la procedència ve de les sidreries i carrilleras basques, però sobretot de l'amor en menjar", subratlla el xef basc. La galta de vaca vella i grassa és un plat exquisit i facilíssim de preparar. Per cuinar-ho simplement és necessari una mica d'aigua, enfornar uns minuts i estarà llesta per servir.

Des de Txogitxu van decidir fer una evolució de l'empresa traient productes de qualitat amb la matèria prima pròpia i seguint amb la seva cultura gastronòmica. D'allà en van sorgir alguns de més innovadors, com les salsitxes de vaca vella, la cua confitada, la cansalada viada, les hamburgueses, les croquetes de vaca vella, entre d'altres, que són excepcionals i molt diferents.

són excepcionals i molt diferents."La cua confitada, per exemple, és molt diferent a la vedella, és una experiència totalment diferent ja que té molt més col·lagen i molta més gelatina", explica el fundador de Txogitxu.

La varietat de croquetes gurmet resulten especialment saboroses i sucoses. Per cuinar-les cal fregir-les en abundant oli d'oliva verge extra i quan estiguin daurades, deixar reposar sobre paper absorbent per eliminar l'excés d'oli.

En general la carn de vaca vella i grossa es diferencia sobretot per dos elements fonamentals, un és el seu sabor i l'altre és la seva textura. El sabor, per la seva part, té tres característiques: la força de l'entrada en boca, la profunditat, és a dir, el temps que dura aquest gust en boca i, en tercer lloc, la qualitat del gust. Bon exemple és la garreta confitada, que presenta una peça tendra i sucosa que es fon en boca.



Recomanacions a l'hora de cuinar carn aquest Nadal

L'expert basc recomana no usar en excés la sal, independentment del tipus de producte que sigui, ja que "potencia l'entrada del sabor a la boca, però abusar de la sal amb qualsevol producte em sembla un error". A més, sosté que per degustar realment el gust ha de ser baix en sal.

I si parlem del procés d'elaboració, Imanol Jaca el divideix en dos: d'una banda, la tècnica d'escollir les vaques, que han après els carnissers, i la tècnica de rostir les vaques, que han après els graellers. "La graella s'ha de notar, cada costella és diferent, cada temperatura i cada foc també i per ser un bon graeller t'has de deixar portar".

S'ha de tenir en compte que a l'hora de comprar la carn de vaca per fer una mitjana o chuletón a casa el més important és la quantitat de greix, el seu color i la seva textura. Això ens n'indicarà la qualitat. I per al rostit l'ideal és la graella, però si no en disposes a casa pots fer servir una paella o una planxa i mai posar-hi sal ni oli, no hi ha d'haver res entre la carn i la graella.

Aquests són alguns dels consells del xef basc.

D'altra banda, Imanol ressalta que el millor maridatge per a aquest producte és compartir-lo amb amics o familiars, "és un producte que va al centre de la taula, molt típic del País Basc, i el fet de posar alguna cosa per compartir canvia la taula, és un maridatge cultural".

Aquest Nadal existeix una excusa per tastar les millors carns del món, les de Txogitxu.

Per aprofitar la promoció entri a la seva botiga en línia.