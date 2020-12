Aquests són els millors vins de Catalunya

La Guia de Vins de Catalunya 2021 ha lliurat els premis als millors vins de diferents categories d'una manera diferent a l'habitual per culpa de la pandèmia del coronavirus. I el resultat final dels guanyadors absoluts també ha estat insòlit, ja que, enguany, quatre vins han obtingut la millor puntuació. Mai hi havia hagut un empat des que es va començar a editar la guia, allà pel 2008.

Els millors vins de Catalunya són Brisat del Coster 2019 (Josep Foraster, de la DO Conca de Barberà), Pesseroles Brisat 2017 (Mas Martinet, de la DOQ Priorat), Señora Carmen 2018 (Vins del Tros, DO Terra Alta) i Torelló 225 2012 (Torelló, corpinnat).

A més dels guanyadors absoluts d'aquesta edició, hi ha més vencedors en la resta de categories (alguns repeteixen): Señora Carmen 2018, en la categoria de millor negre; els citats Brisat del Coster 2019 i Pesseroles Brisat 2017, en la de millor blanc; Pla dels Àngels 2019 (Scala Dei, al Priorat) com a millor rosat; Torelló 225 2012 ha estat triat millor espumós; Ambre (Celler La Gutina, sense DO) és el millor dolç; i Sagristia C-1 (Masia Roqueta, sense DO), el millor ranci.

Són distincions que arriben després dels tastos a cegues que ha fet un jurat compost pels mateixos impulsors de la guia i Sergi Sevé, Romina Ribera i Carles Xuriguera que han provat i puntuat ni més ni menys que 1.349 referències de 238 cellers.

Les garnatxes i carinyenes de l'Empordà guardonades

Tres vins de la Denominació d'Origen Empordà han estat escollits millor vi de carinyena blanca, millor vi de garnatxa roja i millor vi de garnatxa blanca a la Guia de Vins de Catalunya 2021. Es tracta, respectivament, del Singulars de Vinyes Velles 2018, del celler Mas Llunes; Vinya del Metge 2019, de Cellers d'en Guilla, i Istiu 2018, de Vinyes dels Aspres, que han obtingut les millors puntuacions de vins empordanesos a la publicació.

Una setantena de vins empordanesos formen part de la llista 'Tops' que recull els vins més valorats de cada edició amb una nota superior de 9,50 punts. Aquesta xifra dobla el nombre de vins empordanesos inclosos en la darrera edició de la publicació, uns resultats que tornen a confirmar la qualitat dels vins de la denominació empordanesa que cada any milloren els seus resultats a les principals guies vinícoles de referència nacionals i internacionals.

En total, una quinzena de cellers de la DO Empordà aconsegueixen situar un o més vins a la llista de millors vins de la Guia de Catalunya. El Celler d'Espolla, Vinyes dels Aspres, Cellers d'en Guilla, Martí i Fabra o Mas Llunes són els cellers de l'Empordà amb més vins a la llista 'Tops' que també inclou vins de Vinyes d'Olivardots, Mas Patiràs, Perelada, Sota els Àngels, Brugarol, Pere Guardiola, Empordàlia i Marià Pagès.

Aquesta és la llista dels vins empordanesos més ben valorats de cada categoria.

Vins blancs

-Singulars Vinyes Velles, del celler Mas Llunes (9,83)

Millor vi de garnatxa blanca de Catalunya

-Istiu 2018, del celler Vinyes dels Aspres (9,83)

Millor vi de carinyena blanca de Catalunya

-Espelt Lledoner Roig, del celler Esplet (9,75)

Vins negres

-Vins de Postal - La Sureda, del Celler Cooperatiu d'Espolla (9,73)

-La Goja, del celler Mas Patiràs (9,72)

-Cala Rostella, del celler Espelt (9,71)

Vins rosats

-Vinya del Metge, de Cellers d'en Guilla (9,79)

Millor vi de Garnatxa Roja de Catalunya

-Rosa-T, del Celler Maria Pagès (9,70)

-Rosa d'Àmfora, del celler Vinyes d'Olivardots (9,68)

Vins dolços

-Garnatxa d'Empordà Solera, del celler Mas Llunes (97,7)

-Masia Pairal Can Carreras Garnatxa de l'Empordà, del celler Martí Fabra (97,5)

-Torre de Capmany, del celler Pere Guardiola (97,2)