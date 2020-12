«Ciao maleta»: viatjar sense preocupar-se de l'equipatge ja és possible

Iberia i Bob.io s'uneixen per oferir un servei de la startup als clients de l'aerolínia

Iberia i Bob.io s'uneixen per oferir un servei de la startup als clients de l'aerolínia

Facturar les maletes des de casa ja és possible gràcies a la plataforma web desenvolupada per la startup espanyola Bob.io. I ara aquest servei s'integrarà en determinats vols d'Ibèria a través de la col·laboració que han signat totes dues entitats. L'objectiu és conjuminar esforços i oferir als clients de l'aerolínia una forma més còmoda i segura de viatjar.

Aquesta unió s'emmarca en l'estratègia d'innovació i digitalització d'Ibèria, en la qual ha anat avançant en els últims anys. Si bé la millora de l'experiència d'usuari i el foment de les accions sense contacte ja entraven en el seu radar, encara no s'havia aplicat a l'equipatge. "És una cosa que ha accelerat la pandèmia, encara que és un servei que ja teníem al cap. De fet, ja s'estava prestant a alguns clients VIP, com a servei premium, però en manera de test", detallen des d'Ibèria.



Com funciona

Aquest procés de prova també s'estava duent a terme amb Bob.io i ara ha fet el salt per tal de facilitar el tràmit a tots els clients de la companyia aèria, com a part de la seva aposta per la innovació oberta i la col·laboració amb startups. A grans trets, aquest servei dóna la possibilitat que un conductor reculli l'equipatge en el lloc i hora indicats. Una vegada verificada la identitat del client, seguint els protocols internacionals de seguretat aèria, les maletes es desinfecten i precinten. Finalment, es transporten fins a l'aeroport i allà, de nou, es desinfecten abans de ser facturades.

D'aquesta forma, el client pot anar directe a la porta d'embarcament. Per a contractar-ho s'haurà de realitzar la reserva durant el procés de check-in a la web d'Ibèria.

El servei ja està disponible pels passatgers que embarquin des dels aeroports de Madrid, Barcelona, Gran Canària, La Corunya i Bilbao; i la idea és ampliar-lo a més destinacions d'Espanya pròximament, tal com asseguren des de l'aerolínia, ja que «és còmode i touchless en aquests moments de COVID-19», emfatitzen.

Perquè eliminar gestions presencials en l'aeroport que impliquin temps d'espera o contacte interpersonal és una de les principals demandes actuals dels usuaris derivades de la situació creada per la pandèmia. Segons dades de IATA, al 42% dels passatgers els preocupa fer fila per a facturar el seu equipatge. A més, als viatgers els inquieta el trasllat amb autobús o tren de camí a l'avió, així com haver d'usar els banys de l'aeroport.

Això sí, el viatger haurà de recordar-se d'emportar-se el seu equipatge una vegada arribi a la destinació, perquè ara com ara només s'ofereix l'opció de recollida en els vols d'Ibèria que aterren a Madrid. És a dir, en aquests casos, el client podrà reservar també que sigui Bob.io qui s'encarregui de recollir i lliurar l'equipatge directament en el domicili o l'adreça seleccionada en la capital.

Aquest servei té un cost de 20 euros, encara que serà gratuït pels clients d'Ibèria Platino, Ibèria Infinita i Ibèria Infinita Prime.

"Esperem que amb el pas del temps ens poguem integrar en moltes més aerolínies i fer que aquest servei s'utilitzi amb la majoria dels passatgers, la qual cosa ens permetrà baixar els preus i fer que sigui totalment assequible", assegura Félix Campano, CEO de Bob.io, qui defensa que "si això arriba a passar, suposarà un canvi molt rellevant en els nostres aeroports i un avanç a l'hora de donar confiança als passatgers, sobretot als internacionals".