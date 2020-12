Samarretes i mascaretes amb valor afegit

L'empresa publicitària de Banyoles Arpuba, a través de la seva marca Footmoments, va engegar durant la primera fase de la pandèmia una campanya solidària per recaptar fons per a la investigació de la Covid-19 amb el projecte que es va batejar com a «Samarretes solidàries». Aquest gest ple de valor i sentiment va tenir una gran acollida i això ha animat als seus responsables a continuar amb aquesta iniciativa. En aquesta primera campanya es van recaptar 1.450 euros provinents de la venda de 200 samarretes. Aquests diners es van lliurar a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).

Ara es vol seguir amb una línia que incorpora un nou compromís social i, per aquest motiu, s'ha dissenyat una sèrie de productes que tenen el valor afegit d'estar fets amb materials orgànics i components ecològics i respectuosos amb el medi ambient. Darrere d'aquesta acció torna a haver-hi un compromís solidari, ja que Arpuba farà donació de 2 euros per cada peça que es vengui a diverses entitats, fundacions i ONG´s amb les que treballa. Entre aquestes entitats hi ha la Fundació Mona, Sant Joan de Déu Solidaritat, La Porta del Món, Mou-te en bici, Punt de Referència i Escenaris Especials. Aquesta línia de productes està integrada per samarretes amb un missatge imprès, bosses de mà i mascaretes i el disseny és de Simona Drinceanu, una il·lustradora de Romania que viu que a Banyoles des de fa dos anys. En tots els productes es té molt en compte el respecte pel medi ambient i per aquest motiu s'utilitzen tintes ecològiques lliures de tòxics, pintures lliures de plom, paper reciclat i altres productes ecològics per reduir els residus.

Aquesta iniciativa amb aquest marcat caràcter de compromís social busca establir una «xarxa solidària per tenir la màxima difusió i així aconseguir que aquest projecte sigui atractiu i positiu per a tots», segons han explicat els responsables d'Arpuba. A la pàgina www.footmoments.cat es pot conèixer amb més detall el ventall de productes i els seus dissenys. Des d'Arpuba s'anima a tothom a sumar-s'hi, visualitzar els dissenys elaborats i adquirir alguns dels productes solidaris. «Creiem que pot ser una bona forma de donar a conèixer més a fons els projectes i les pròpies entitats a un públic que es mou dins els mateixos principis de solidaritat, valors, compromís, etc, però que desconeix altres entitats que treballen en sectors socials diferents», asseguren.