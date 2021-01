Trucs per escalfar la casa sense encendre la calefacció

En ple hivern i amb Espanya immersa en una de les onades de fred més dures que es recorden (les temperatures van arribar a superar els deu graus sota zero en diversos punts de la Península), la calefacció es fa més necessària que mai. No obstant això, no totes les llars tenen el poder adquisitiu necessari per afrontar aquest increment en la factura de la llum. I és que cal no oblidar que el preu de la llum ha patit un dels increments més acusats dels últims anys, la qual cosa ha provocat una onada de protestes tant dels ciutadans com dels partits de l'oposició. A tot això s'uneix la implacable costa de gener. Un clàssic que ni el temporal Filomena ha pogut frenar.

Veles: triple avantatge

El truc més vell del món és obvi: les veles. A més de crear una atmosfera d'allò més agradable gràcies a aquesta llum groguenca que desprenen, són una font de calor. Per no parlar que avui dia es poden trobar de milers de fragàncies i tota persona pot trobar una vela amb la seva olor ideal. És un triple punt: calor, llum i olor. I amb zero euros de despesa en la factura de la llum.

Ventilar per espais

En temps de coronavirus també es fa imprescindible ventilar, però hi ha mètodes per a fer-ho sense que això suposi que caigui de manera dràstica la temperatura ambient. El primer és fer-ho quan el sol incideix per la finestra. Un altre molt útil és ventilar per parts, ja que amb cinc minuts és suficient. Si es fa així és important tancar les portes de l'habitació que tingui les finestres obertes.

Moqueta, catifes i quadres

Un petit gest que suposa un desemborsament (més o menys gran, perquè hi ha opcions per a totes les butxaques) que serà rendible a mitjà termini és col·locar catifes a casa. Són un perfecte aïllant tèrmic. Per no parlar que estèticament ajuden al fet que la teva llar sigui més acollidora. Per a aquells que vulguin anar un pas més enllà, i encara que sembli mentida, les moquetes continuen existint. Per alguna cosa són habituals als països més freds del nord d'Europa.

Estretament relacionat amb això està el fet que la calor també s'escapa per les parets. O més aviat el fred es cola des de l'exterior. Col·locar paper pintat fa que al tacte les parets no estiguin gelades i fins i tot ajuda a combatre la condensació i la humitat, dos factors que contribueixen al fet que la sensació tèrmica descendeixi. Els que busquin un 'remei' més ràpid i econòmic sempre poden optar per col·locar prestatgeries plenes de llibres o quadres.