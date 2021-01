Tipus de pell. Quina és la teva?

Saber quin tipus de pell tenim no és sempre una pregunta fàcil, perquè encara que sempre serà la mateixa, el pas del temps, els nostres hàbits diaris o els factors mediambientals poden anar-la canviant d'aspecte al llarg de la nostra vida.

Bàsicament hi ha quatre tipus de pells. T'expliquem les característiques de cadascuna d'elles, perquè puguis identificar-la i tractar-la adequadament.



NORMAL

És la més agraïda. Sense imperfeccions, de textura uniforme, aquesta pell destaca principalment per estar lliure de lluentors. És la pell que menys cures necessita, encara que això no significa que mereix que la descurem, ja que amb el temps sol tornar-se seca. Hem de protegir-la igualment dels raigs solars i aplicar contorn d'ulls i una crema anti edat per a aquest tipus de pell.



MIXTA

Està entre la normal i la grassa. Potser de totes és la més complicada de tractar, ja que aquesta combinació de textures fa que necessitem aplicar productes diferents a cada zona i així evitar que es barregin. La zona més grassa sempre és el nas, la barbeta i el front. El primer que ha de fer-se per a una correcta aplicació, és rentar la cara en profunditat amb aigua tèbia (ni freda ni calenta), i aplicar la crema hidratant per a pells mixtes. S'aconsella una exfoliació aproximadament una vegada per setmana.



SECA

És a la qual més l'afecten els agents externs, per la qual cosa haurem d'hidratar-la i protegir-la més dels raigs solars amb un fotoprotector adequat. Aquesta pell destaca per tenir un aspecte tirant i el seu tacte és raspós, a causa de la falta d'humitat. És important beure molta aigua i augmentar el consum de verdures i fruites. Utilitzar sèrum al costat de la crema especial per a pells seques (molt hidratants), et donarà bons resultats.



GRASSA

La pell grassa es caracteritza per porus dilatats, grans lluentors i punts negres. Moltes vegades la raó de tenir-la així és per herència genètica, l'edat, o els hàbits de vida, per la qual cosa és important esbrinar l'origen que la causa, ja que en molts casos, podrem solucionar el problema. S'aconsella no rebentar-se els grans ni tocar els barbs. Es necessita una crema especial per a pells grasses, exfoliar sovint i aplicar una màscara almenys una vegada a la setmana.