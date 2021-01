Bicarbonat de sodi: les pólvores màgiques per a la llar

Econòmic, innocu per al medi ambient, pràcticament inofensiu i molt útil, així és el bicarbonat de sodi, ja que serveix per a gairebé tot. Els seus primers usos daten de l'Antic Egipte on ja era utilitzat per a la higiene personal i per a netejar objectes i peces de vestir. Té moltes propietats beneficioses per a la salut: depura el fetge, facilita la digestió i conté vitamina C i potassi. Potser el seu ús més estès és el de treure la cremor d'estómac perquè actua com a neutralitzador dels sucs gàstrics, però no es queda només aquí. Vegem algunes de les seves múltiples aplicacions.



Desodorant

Aplicat sobre l'axil·la humida, neutralitza les olors. Per la mateixa raó, és útil també tant per a l'olor de peus, com de locutori bucal.



Per netejar el forn

Gràcies al seu alt poder desincrustant. Per a usar-ho, empolvora la base del forn amb bicarbonat. Després aplica aigua amb un difusor i deixa actuar tota la nit.



Netejar or i plata

Amb un raspall de dents frega els objectes d'aquests metalls amb una mescla de bicarbonat i aigua. Quedaran brillants i lluents com el primer dia.



Llevat

El primer cop que va ser utilitzat amb aquesta finalitat, va ser en 1846, per uns pastissers de Nova York. Afegeix a la massa dues cullerades de iogurt i una mica de bicarbonat. Obtindràs uns pastissos supersuaus i esponjosos.



Emblanquiment dental

Encara és recomanat per molts dentistes. Fes una mescla de bicarbonat i aigua i aplica-te'l amb un raspall de dents.



Evita l'oxidació de les verdures al coure-les

Només s'ha d'afegir a l'aigua una cullerada petita d'aquest meravellós producte.



Redueix l'acidesa del tomàquet

És una altra de les aplicacions del bicarbonat en la cuina, encara que existeixen moltes més. Seria en aquest cas, el substitut del sucre i a més, és més sa.



Crema anti acne

Són moltes les propietats també en la cosmètica: com a màscara per a eliminar els grans o fins i tot per a eliminar la caspa.



Neteja de pròtesis dentals i aparells d'ortodòncia

Elimina les restes d'aliments i els bacteris presents en la boca.



Per a deixar de fumar

Menjant dues o tres cullerades al dia, diuen que treu l'ansietat de fumar o d'altres addiccions com el cafè. És qüestió de provar-ho.



Com a fungicida

Per a això, mescla a parts iguals sucre i bicarbonat i col·loca-ho sobre la zona on hi hagi formigues. També polvoritzat amb aigua sobre les plantes, espanta els insectes.



Com veieu, un aliat en la llar

Atreviu-vos a provar-ho perquè segur que no us deixaran indiferents els milers d'usos d'aquest producte tan bàsic.