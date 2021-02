Nou consells per evitar els roncs

El ronc es produeix generalment quan el nas i la gola queden parcialment tancats. Això pot passar per moltes causes, i conèixer el seu origen és realment important per a poder solucionar el problema. No obstant això, i encara que hi ha tractaments mèdics per a combatre-ho, també existeixen alguns consells que podem realitzar per a fer que desaparegui o si més no, almenys aconseguir que es minimitzi el soroll.

Aquestes són algunes de les coses que podem fer per a millorar-ho: