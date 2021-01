L'aliment cremagreix que recomanen els nutricionistes per sopar i aprimar-se

A l'hora de començar una rutina per aprimar-se i cremar greix, la primera pregunta que sorgeix és: què he i què no he de menjar? Molts creuen que aprimar-se és sinònim de castigar-se moltes hores a la cinta de córrer o a la bicicleta estàtica i viure només de sopars i dinars basats en enciam, tomàquet i poc més. Atenció, aprimar-se no és ni de bon tros sinònim de passar gana i no poder gaudir dels aliments que ens agraden.

Al principi pot resultar una tasca difícil, però després descobriràs que pots ingerir aliments saborosos i diferents que, a més, són saludables. El primer que has de tenir molt clar és que has d'acabar amb la brioixeria industrial i els aliments processats.

El més és saber què menjar i quanta quantitat. Per això, aquí et volem ensenyar a fer el teu sopar saludable i quins aliments has de prendre. Segons explica "El racó de l'esportista" des del seu compte oficial d'Instagram "si no menges bé en el sopar tindràs gana i no descansaràs bé, i el descans és fonamental, així que pensa-t'ho bé abans d'anar a dormir amb gana". "Hi ha persones sopant només una galeta o una barra de proteïna per perdre greix", expliquen. El que recomanen és afegir fonts de proteïnes, ja que quan dormim, 8 hores aproximadament, el cos descansa i es recupera el teixit muscular després de l'entrenament. Per tant, el recomanable és menjar pollastre, peix, tonyina, llom de porc, ous, formatge ricotta, carn de res i hummus.

També és molt important incloure vegetals com l'enciam, el cogombre, tomàquets, ceba, albergínia, bròquil, carabassó, coliflor, pastanaga, espinacs o espàrrecs.

"Tria alguna font de carbohidrats: si prefereixes menjar els teus carbohidrats durant el dia almenys tria una font de greixos saludables per al sopar". Per això, el que recomana és consumir és pa integral, civada, patata / moniato, grans, arròs integral i quinoa.

També és important consumir greixos saludables. Consumeix alvocat, rovell d'ou, oli d'oliva, llavors i fruits secs.

Tal com expliquen des de "El racó de l'esportista" és que "deixis un temps prudencial per fer la digestió abans de dormir, que pot ser d'hora i mitja a dues hores, el somni és per descansar i la digestió és un procés que li costa energia i esforç al nostre cos, menjar poc abans d'anar a dormir pot entorpir el nostre descans, és quan dorms les teves hores completes i despertes amb el mateix cansament ... ".