Resolen el misteri de la forma geomètrica de l'excrement de l'wombat

Un equip internacional de científics va descobrir que l'excepcional forma geomètrica uniforme de l'excrement del wombat, un marsupial natiu d'Austràlia, es forma en els intestins i no en el punt de sortida com es pensava anteriorment, segons un estudi publicat aquest dijous.

"Els wombats comuns són famosos per produir caques distintives en forma de cub. Aquesta capacitat de formar excrements relativament uniformes i nets és única en el regne animal", va dir Scott Carver, de la Universitat de Tasmània en un comunicat d'aquesta institució australiana.

Carver va fer el descobriment accidental mentre disseccionava un cadàver d'un wombat com a part de la seva investigació principal sobre el tractament de la malaltia de la sarna en aquests marsupials que semblen ossos i tenen potes curtes.

En explicar els resultats d'aquesta investigació publicada a la revista Soft Matter, Carver va explicar que els wombats col·loquen la seva femta "en punts destacats del seu territori, com al voltant d'una roca o un tronc, per comunicar-se entre si". "La nostra investigació va descobrir que aquests cubs es formen en l'últim 17% del còlon", ha detallat.

Premi satíric IG Nobel



L'equip de científics australians i nord-americans, que va ser guardonat amb el premi satíric Ig Nobel per "la investigació que et fa riure i després pensar" en 2019, va descobrir a través d'una combinació de proves de laboratori i models matemàtics, que hi ha dues regions rígides i dues més flexibles al voltant de la circumferència de l'intestí del wombat.

SCOTT CARVER / EFE

La combinació de la dessecació de la femta en el còlon distal i les contraccions musculars formen la mida i les cantonades regulars de la femta, va precisar el comunicat de la Universitat de Tasmània.

L'intestí del wombat fa aproximadament 10 metres de llarg, és a dir, 10 vegades la longitud del cos d'un wombat típic, i el seu procés digestiu triga quatre vegades més que en un ésser humà per poder extreure tot el contingut nutricional possible, així com la seva aigua, pel que els seus excrements són més secs que els d'un home.



Carver va afirmar que el descobriment posa en relleu una forma totalment nova de fabricar cubs -dins d'un tub tou i que els resultats podrien aplicar-se a altres camps, com la fabricació, la patologia clínica i la salut digestiva.

"La formació de cubs pot ajudar-nos a entendre l'estat d'hidratació dels wombats, ja que els seus excrements poden semblar menys cúbics en condicions més humides. També mostra com la rigidesa intestinal pot produir costats llisos com una característica de la patologia", va dir l'expert en ecologia de la Universitat de Tasmània.