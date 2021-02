Un home al·lega que tenir sexe amb la seva parella és una necessitat bàsica per saltar-se el tancament perimetral

Les qüestions sentimentals estan triomfant en les excuses donades pels infractors que intenten sortejar el tancament perimetral establert els caps de setmana a la província d'Alacant per frenar els contagis per covid-19. El segon confinament perimetral de divendres a diumenge ha conclòs amb més de 2.300 sancions en les nou ciutats afectades per incomplir el tancament i altres normes sanitàries, com no portar la mascareta o excedir el màxim de dues persones en grup, llevat que siguin convivents. Aquestes sancions suposen mig miler d'actes més que la setmana anterior.

El rosari d'excuses que han escoltat els agents de la Policia Local d'Alacant aquest passat cap de setmana donen per escriure un llibre d'anècdotes, però sens dubte la palma se l'emporta un home de 40 anys que viatjava amb autobús de Múrcia a Alacant per visitar la seva parella i va ser identificat en un control a l'avinguda d'Elx.

La Policia Local va donar l'alto a l'autocar diumenge passat a les deu del matí i un dels viatgers va tractar de defensar davant els policies que estava habilitat per accedir a la ciutat tot i el tancament perimetral. L'home va al·legar que les necessitats bàsiques estan permeses, va mostrar un retall de premsa sobre això, i va afirmar que portava un mes sense veure la seva xicota i que havia viatjat des de Múrcia per fer l'amor amb la seva parella.

Ha defensat que el sexe és una necessitat bàsica de l'ésser humà, com el menjar, i va tractar sense èxit d'accedir a Alacant. La Policia Local li va aixecar una acta de sanció per incomplir el tancament perimetral i el va fer baixar de l'autobús.

El passatger sancionat va haver de trucar per telèfon perquè vingués algun conegut de Múrcia a recollir-lo i finalment va marxar sense poder fer l'amor i amb la multa a la cartera, encara que va anunciar la seva disposició a recórrer la sanció perquè, al seu parer, estava en el seu dret a entrar a Alacant per satisfer «una necessitat bàsica».