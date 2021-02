La pizza, un aliment rodó!

És un dels aliments més universal i consumits a tot el món. En podem trobar de tots els gustos i amb tota mena d'ingredients sense renunciar en cap moment a una bona alimentació ja que en la seva preparació i en una sola porció intervenen mols nutrients. Els milions d'amants de la pizza estan d'enhorabona, ja que dimarts 9 de febrer se celebra el dia mundial de la pizza. L'aposta cada vegada més estesa per una alimentació sana i de qualitat s'ha traslladat també a les pizzes. També les persones celíaques tenen garantit el seu consum ja que moltes han incorporat ingredients adequats al seu tipus d'alimentació a l'igual que qui opti per una alimentació vegana. A continuació et presentem dues propostes que aposten precisament pels ingredients naturals i artesans:

A Corsaro es dediquen en exclusiva a l'elaboració d'un únic producte: les pizzes

Les pizzes Corsaro són sinònim de qualitat. Als seus establiments únicament hi entren matèries primeres: aigua, una farina fabricada en un molí de Vic i reproduïda d'una recepta italiana, i els ingredients necessaris de proximitat, com per exemple la seva mozzarella de Km 0, per crear la vintena de pizzes que ofereixen a la carta. La relació qualitat-preu és un altre dels secrets de l'èxit de la seva implantació a la ciutat de Girona. Aquesta manera de treballar, motivada per la voluntat d'oferir una bona qualitat a preus assequibles, ha fet de Corsaro una cadena d'èxit, que ara pretén fer un nou pas i estendre's a tot el territori català a través de franquícies. Corsaro no només ofereix producte cuit, sinó que també elabora pizza fresca, que només cal escalfar durant uns cinc minuts al forn. Corsaro compta actualment amb tres establiments a Girona, un a Vilablareix, un a Banyoles i la pròxima obertura a Sarrià de Ter durant la primavera del 2021.

Pizzeria Quo Vadis, una aposta les pizzes artesanals

La pizzeria Quo Vadis, situada a Salt, destaca pel seu ambient jove i professional. Per a l'elaboració de les seves pizzes utilitzen productes que preparen i cuinen ells mateixos, amb el resultat que les pizzes són 100% artesanes. La seva "pizzaiola" (la persona que elabora les pizzes) té una experiència de més de vint anys i ha estat una gran aprenent dels millors mestres italians. A Quo Vadis ofereixen diferents tipus de massa de pizza, postres d'elaboració pròpia, i opcions aptes per a persones celíaques o amb intolerància a la lactosa. També elaboren pizzes veganes i postres (tartes) per a vegans i celíacs. Els dissabtes i diumenges ara també obren al migdia de 13 a 15 h., on a més a més es pot gaudir dels seus plats de pasta i de les millors croquetes d'autor.

Squadra PizzaLab, un nou concepte gastronòmic,

Squadra PizzaLab és un nou concepte gastronòmic, que neix a Girona per trencar les regles del joc.

Amb un revolucionari disseny, et proposem endinsar-te en un circuit de gustos i sensacions, emprant el segell propi de la nostra massa quadrada d'elaboració artesanal.

Totes les creacions han estat testades en el nostre laboratori, proveint-nos amb ingredients de proximitat per a maximitzar el nombre d'estímuls dins el teu paladar.

És l'hora d'oblidar-nos que la pizza és menjar ràpid, és el moment de marcar la diferència i situar-la a l'altar culinari on veritablement mereix ser.

Estàs preparat?

Ara ja no hi ha marxa enrere... Uneix-te a la revolució Squadra!