Assaborir a casa la millor filet de vaca vella i grossa

Per a Txogitxu, el seu producte estrella és el Txuletón de la vaca vella i grossa, ja sigui sencer o pretallat. Encara que també destaca pels seus filets, entrecots, T-bones i Tomahawks, en els quals cada tall està preparat. En definitiva, Txogitxu ofereix productes de qualitat per preparar plats que evoquen i remouen, que ens fan gaudir del segell dels grans rostidors bascos i la seva cultura gastronòmica, tan apreciada a Catalunya.

Però avui dia assaborir la millor carn no sol estar a l'abast de tothom. Aquesta carn al punt, daurada per fora i sucosa i tendra per dins. No obstant això, aquesta gairebé mística experiència encoberta en restaurants orgullosos de la seva estrella Michelin i acompanyada dels millors vins negres de la terra està molt més a prop del que pensem. I és que, Txogitxu, un dels millors proveïdors de carn del món i el millor d'Europa, ha decidit obrir les portes no només als restaurants més luxosos, sinó a les llars de tots aquells que vulguin tastar la carn de vaca vella i grossa més exquisida del planeta.

Imanol Jaca, a més de ser el gerent de Txogitxu, és un carnisser de raça i, sobretot, és ambaixador del País Basc a través de la vaca vella i grossa, l'essència gastronòmica de les graelles dels bascos. Jaca fa més de 30 anys que afina carn, trobant-li el punt, donant-li la maduració exacta perquè els seus talls estiguin a l'altura immortal dels seus clients.

Després del tancament de restaurants, des de Txogitxu, especialistes en carns de vaca vella i grossa, han decidit comercialitzar els seus millors productes a través d'un nou canal en línia. I és que, gràcies a internet i a les noves tecnologies, el servei de la restauració ha trobat noves vies de negoci. En el cas de Txogitxu, el seu gerent, conegut com The Basque Butcher, Imanol Jaca, ho té clar. És per això que, a més d'oferir els seus millors productes, també ens dona diversos consells sobre com cuinar la carn de vaca vella i grossa.

Encara que, a més del Txuletón, les hamburgueses i el filet en línia, a la seva pàgina web també es poden adquirir altres productes gastronòmics bascos de qualitat, com les costelles confitades, les croquetes de Txuleta, la cua de vaca al vi negre i les mandonguilles amb tomàquet.



Amb l'objectiu d'apropar la possibilitat de degustar la millor carn a casa, des de Txogitxu han llançat una oferta de 2x1. En aquest sentit, tots aquells que comprin un filet europeu, s'emportaran gratis 2,5 kg del mateix producte per només 14,9 € / kg. Atès l'èxit de l'oferta, Txogitxu ha decidit allargar-la per a tots aquells que no en van poder gaudir i per als que s'hagin quedat amb ganes de repetir.

El filet és una peça de carn molt exquisida i molt tendra. És una peça que, en dates assenyalades, com Nadal, està molt cotitzada. Però quan acaba el Nadal i entrem en els mesos de fred com el gener i el febrer, el preu del filet sol baixar. És per això que si hi ha un bon moment per comprar carn de filet és ara.



Aquells que vulguin degustar la Txuleta sense os (entrecot europeu) de llom baix, que es ven en un paquet de sis unitats de 400 grams, rebran el segon paquet gratis. Per facilitar l'experiència de consumidor, des Txogitxu netegen i envasen els productes i els envien a domicili (ja sigui a la península o a les illes Balears) en tan sols 24/48 hores. Totes aquelles comandes superiors a 60 euros, tindran les despeses d'enviament gratis.

Antigament, a les masies basques existia el costum de mantenir les vaques i els bous fins al final de la seva vida menjant el blat de moro i les verdures que produïen als horts i, per descomptat, l'herba dels prats. Tal com explica el cuiner Asier Abal, "quan una vaca ja ha complert el seu servei, necessitem que netegi el seu organisme, que s'engreixi de manera natural, que passegi, que estigui tranquil·la i que visqui feliç i, quan, per desgràcia arriba el moment de sacrificar-la, necessitem que no pateixi". En aquesta línia, des Txogitxu tenen una cultura de la carn molt animalista. "Com més vella sigui i com més s'alimenti de manera natural millor", destaca Abal.

Aquesta tradició ha fet del País Basc una de les regions que més coneix i domina la tradició càrnia a Espanya. És per això que des Txogitxu comercialitzen una selecció molt acurada i precisa. I és que, des d'Astigarraga, a Toxgitxu són especialistes en la selecció de la millor carn de vaca vella i grossa.

Cal recordar que la vaca vella, que també es coneix com a carn vermella pel color que adquireix a l'entrar en contacte amb la calor, té una mitjana de vida d'uns 20 anys, i se la considera vella quan supera els 10 anys. Tots els restaurants bascos tenen aquest producte de sabor intens, que troba el seu origen fa un segle a les graelles de les sidreries. En paraules d'Imanol Jaca, "les mitjanes de vaca vella i grossa són un producte de la cultura gastronòmica del País Basc, es tracta d'un producte cultural".

Segons l'opinió d'Asier Abal, "si està cuinada correctament qualsevol part d'un animal pot resultar senzillament deliciosa". A més, el cuiner també reconeix que "les característiques del filet fan que sigui una carn senzilla de treballar i que amb una mica de cura el resultat sigui sempre satisfactori".

Segons Abal hi ha una norma essencial a l'hora de cuinar el filet i la costella de vaca: "sempre han d'estar a temperatura ambient". Concretament, el cuiner recomana que al centre de la peça la temperatura sigui d'uns 17ºC aproximadament.

Per cuinar-lo, "l'hem de daurar a foc fort, ja sigui a la planxa, paella o graella, amb o sense oli d'oliva verge extra, durant uns tres minuts per cada costat. Finalment, Abal aconsella assaonar al gust i que el cor del medalló arribi a una temperatura de 45ºC.

Cal no oblidar que abans de cuinar un filet hi ha diversos factors que s'han de tenir en compte. Per començar, és important conèixer les parts del filet, saber com netejar-les, dividir-les i aprofitar-les. La part central del filet és aquella que s'aprofitarà per obtenir els medallons.



Hi ha infinitat de maneres de cuinar un filet, encara que les més conegudes siguin a la graella o a la paella, els cuiners de Txogitxu proposen altres receptes com el filet al forn, filet a l'estil cajun o llom saltat.

Un altre aspecte important és el procés de congelació que ha de seguir un tros de filet. I és que al comprar peces de diversos quilos és habitual que en sobrin trossos. La millor manera de conservar-los és congelar-los, però per fer-ho, cal tenir en compte alguns punts.

En primer lloc, s'hauran dividir els trossos de filet en les porcions que normalment se solen consumir. És a dir, si hi ha quatre comensals a casa, es col·locaran de quatre en quatre. Un cop dividits, és important embolicar-los en paper film i, després, en paper de plata, ja que aquest prevé l'oxidació de la carn.

Més tard, s'hauran de col·locar al congelador al costat d'altres productes congelats i, mai, amuntegats amb altres productes encara frescos. D'aquesta manera, s'accelerarà el procés de congelació, cosa que assegurarà una millor conservació del producte. Finalment, quan es vulguin consumir, el més aconsellable és traslladar els trossos a la nevera i deixar descongelar durant unes 24 hores.

La carn de vaca "vella i grossa" de Txogitxu és una referència en el món de la restauració no només a Espanya sinó també a nivell internacional, de manera que la demanda creix tot i les dificultats actuals.

Txogitxu ha aconseguit apropar la gastronomia basca a casa de l'usuari a través de la seva botiga en línia que gestiona comandes a tot el país, i on, a més del clàssic Txuletón, es poden adquirir talls de carn com el llom, el filet, l'hamburguesa, el T-bone, el Tomahawk i una selecció de productes de la terra com la clàssica xistorra, pebrots rostits i croquetes casolanes.