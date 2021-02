Dejuni intermitent: com fer-ho de manera saludable

Encara que està de màxima actualitat i segurament n'has sentit parlar, t'expliquem en què consisteix aquest mètode per aprimar que compta cada cop amb més suport científic i amb més adeptes; i no és d'estranyar, ja que és bastant efectiu i molt fàcil de seguir, doncs s'adapta al ritme de vida de cadascun.

Un dels més seguits és el 16/8 (anomenat també Protocol Lean Gains), que consisteix a ingerir aliments durant 8 hores i dejunar durant 16, de les quals, 8 es fan coincidir amb la nit, de manera que es fa més suportable. En aquestes hores de dejuni, poden prendre's alguns líquids, com a aigua, cafè sol, infusions o brou natural de verdures.

Per a poder aguantar les hores de dejuni, és important que els aliments que prenguem en les nostres hores d'ingesta, siguin molt nutritius, i seguir la Dieta del Plat descrita per la Universitat Harvard, que consisteix en: la meitat del plat de verdures i hortalisses, una quarta part de carn o peix i l'altra quarta, de pa, arròs, llegums, pasta o patates. Per a postres, una fruita o un iogurt.

Dues propostes per a aquesta dieta serien (en funció dels hàbits de vida):



Si ets més de matins

8?h- Infusió o cafè

10?h- Desdejuni

14?h- Dinar

18?h- Berenar /sopar

20?h- Infusió, cafè o brou de verdures



Si ets més de tardes

10?h- Infusió o cafè

12?h- Dinar

16?h- Berenar

20?h- Sopar

Abans de començar una dieta d'aquest tipus, i més si no s'està acostumat, s'aconsella començar per dejunis més suportables com el 12/12, almenys durant dues setmanes perquè el cos es vagi acostumant. A més, combinar, com en qualsevol altra dieta amb exercici físic (que no haurà de fer-se coincidir amb el dejuni, almenys, en un inici) ajudarà a que la dieta sigui molt més efectiva. I com sempre, no està de més, consultar a un especialista abans de començar-la, sobretot si hi han antecedents d'alguna malaltia, s'està embarassat o qualsevol altra patologia.