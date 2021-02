Supermercats Montserrat sorteja tres menús degustació per a dues persones al Restaurant Empòrium de Castelló

Supermercats Montserrat sorteja tres menús degustació per a dues persones al Restaurant Empòrium de Castelló

La Guia Michelin és sinònim d'excel·lència en els fogons. Nascuda amb el segle XX, des de 1920 va incorporar recomanacions de restaurants i sis anys més tard, va començar a atorgar les seves famoses estrelles per distingir les cuines més selectes arreu del món.

Des de 2015, el Restaurant Empòrium de Castelló d'Empúries forma part d'aquest selecte club de restauració de Michelin pel "compromís amb la gastronomia de l'Alt Empordà, doncs aquí fan superlatiu aquest "mar i muntanya" que els defineix".

Supermercats Montserrat també és una empresa compromesa amb el territori i la seva gent. I ho torna a demostrar aquest mes de febrer, sortejant entre els seus clients tres menús degustació al Restaurant Empòrium de Castelló d'Empúries.

La fórmula és molt senzilla, per cada compra superior als 25 euros durant el mes de febrer, rebreu una participació en aquest sorteig. Hi haurà un guanyador per cadascun dels establiments: Súper Montserrat al Sector Sant Mori 1 (Empuriabrava), Híper Montserrat al sector Sant Maurici 401 (Empuriabrava) i Súper Montserrat al Carrer Figueres, 22-26 (Castelló d'Empúries).

Alimentació de qualitat i de proximitat

Els Supermercats Montserrat aposten per l'alimentació de qualitat i de proximitat, per això "hem volgut fer aquesta col·laboració amb el restaurant Empòrium de Castelló d'Empúries i oferir als nostres clients aquesta experiència gastronòmica d'estrella Michelin, per gaudir de l'essència del mar i muntanya de la cuina empordanesa", expliquen.

Els guanyadors podran gaudir d'una cuina de mar i muntanya actualitzada sense renunciar a tocs actuals, que enalteixen els sabors empordanesos, sempre a partir de productes de proximitat. Una proposta gastronòmica que relaciona tots els elements que ens envolten per poder oferir una cuina estacional i del paisatge de l'Alt Empordà: "amb arrels però personal; evolutiva i emocional; sòbria, però essencial", com recorda la família Jordà.