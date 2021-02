L'alt poder cicatritzant de la Rosa Mosqueta

Aquesta bella flor de color rosa pàl·lid és originària d'Europa i es conrea majoritàriament al Regne Unit, si bé també es pot trobar de manera silvestre en la zona de la Serralada dels Andes.

Amb el seu fruit, es fan infusions que alleugen molts símptomes, així com dolços i melmelades. Però és amb les seves llavors, premsades en fred, que s'elabora el seu oli, un producte molt valorat i utilitzat en la cosmètica i la farmàcia.

L'oli de mosqueta és ric en vitamines A, C i E, àcids grassos essencials (Omega 3 i Omega 6), àcids linoleics i antioxidants, entre els quals destaca el retinol. S'usa sobretot per a regenerar els teixits de la pell i el creixement cel·lular, sent especialment valuós per a minoritzar o fer desaparèixer les cicatrius de postoperatoris o cremades. Però no és la seva única utilitat. El seu oli, a més, té altres grans propietats: