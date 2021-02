El xandall, la tendència que va començar amb la Rosalía i que ara és un 'must' a tots els armaris

El xandall s'ha convertit en una de les peces de roba més buscades d'aquesta temporada. No és cap secret que ha passat de ser un simple bàsic a l'armari a convertir-se en el look estrella de totes les marques de moda.



Si fem vista enrere, ja podíem veure un indici d'aquesta tendència en l'estètica de cantants de música llatina i gèneres com el reggaeton o el trap, on sens dubte, Rosalía o Becky G s'emporten la palma amb la seva col·lecció de xandalls de totes les formes i colors. Però no va ser fins a 2020 quan l'auge del teletreball va portar amb si el comfy look, fent del xandall la peça imprescindible de la temporada.



Un must que avui dia ja no sols lluïm a casa, sinó que ja forma part del streetwear i tots els amants de la moda ho passegen pels carrers. Per a estar a l'última amb aquesta tendència, la multinacional britànica JD Sports ens dona 6 idees per a combinar el teu xandall de la forma més original i trencadora:



Sis idees per combinar el xandall

Amb jaqueta. El xandall s'ha convertit en els nous pantalons vaquers i, com no podia ser menys, la combinació d'aquest amb les jaquetes bàsiques de fons d'armari, com el trench, la biker o la blazer, et donaran un estilisme desenfadat, còmode i actual amb el toc esportiu que tant ens agrada.

D'un únic color. Aquest hivern hem dit adéu a les barreges. Ara es porta el monocolor, també en els nostres conjunts de xandall. No tinguis por de vestir el mateix to, fins i tot, per què no, a portar les sabates a joc amb la resta de l'outfit. Georgina Rodríguez sol apostar per aquesta mena de outfits, amb els quals acapara totes les mirades.

Adornat amb complements. Una manera de donar un toc diferent a l'habitual look de xandall i restar-li el toc esportiu, és afegir complements. Prova a posar-te un collaret daurat de baules o combinar-ho amb una mini bossa d'ansa curta o embuatada, com ja hem vist en la indiscutible reina de l'urban style, Chiara Ferragni, entre altres influencers.

Amb taló. Són moltes les celebrities que ens han demostrat que el xandall també es pot portar amb sabates de taló. Aquest estil "arreglada però informal" amb el qual ja han triomfat figures com Rita Ora o Rihanna i que va iniciar, fa més de 30 anys, la gran Rocío Jurado. Prova de combinar uns pantalons ajustats al turmell, amb una sandàlia de tira final o un stiletto i treu la diva que portes dins.

Vestit i dessuadora. Oblida't de portar camisa i jaqueta per a lluir elegant. Combina el teu vestit amb una dessuadora amb caputxa, com ho fa Dulceida o Pelayo Díaz i vesteix l'última tendència per a anar a l'oficina: l'smart casual.