La recepta de moda: atipa, no engreixa i queda perfecta a Instagram

L'esmorzar és l'àpat més important del dia i, no obstant això, la majoria de les vegades ens prenem un cafè amb llet per les presses. Per això, aprofitant que demà comença el nostre cap de setmana, us proposem un canvi perquè el vostre esmorzar sigui la font d'energia que ha de ser.

A diferència dels nostres esmorzars habituals, que solen ser aliments dolços amb brioixeria, mantega i melmelada, veureu que bé senta esmorzar ous com fan en altres països. Això sí, per a mantenir la línia, substituirem l'habitual greix del bacon pel greix vegetal que ens aporten els alvocats.

Estàs preparat per a començar el dia amb energia? A continuació, us ensenyem com elaborar uns alvocats al forn amb ou.

Ingredients:

2 alvocats

4 ous petits

Sal i pebre al gust

Elaboració:

Per a començar, posem a precalentar el forn a 200 °C amb calor a dalt i a baix. Mentre el forn aconsegueix la temperatura indicada obrim l'alvocat per la meitat, llevem l'os i buidem una mica l'interior perquè hi pugui cabre després l'ou.

Perquè el rovell de l'ou quedi líquid i la clara cremosa, hem de separar-les amb anterioritat. Primer introduïm en el forn els alvocats sols amb la clara durant 3 minuts. Després, col·loquem un rovell sobre cada alvocat i deixem que es cuinin durant 2 minuts més.

Una vegada hagi transcorregut el temps, traiem del forn el menjar i afegim sal i pebre al gust. Servim a l'instant perquè no es refredin els ous.