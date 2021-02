Vídeo | Marc Ribas cuina a Riudellots l'arrós preferit de la seva filla

El cuiner Marc Ribas, popular per programes com 'Cuines' o 'Joc de cartes', va ser el convidat estrella de la Fira Gastronòmica Fiporc de Riudellots de la Selva. Enguany la fira s'ha celebrat en format virtual i es va poder seguir en línia. A continuació us deixem una recepta ben senzilla, però que triomfa molt a casa dels Ribas. I és que el mateix cuiner va assegurar que es tracta de la favorita de la seva filla. Es tracta d'un arròs amb salsitxes, costelló i camagrocs.

Ingredients de l'arròs amb salsitxes, costelló i camagrocs (per a 4 persones)

400 gr. d'arrós bomba de Pals

1,5 l. de brou de porc (fet amb porro, pastanaga, llorer, julivert, nap, peus, espinada i garró, tot prèviament rostit al forn)

Oli d'oliva verge extra

12 salsitxes no gaire fortes de pebre

250 gr de costella tallada

Un grapat de camagrocs secs

Brins de safrà

Un gra d'all

Un raig de vi ranci



Salsa de julivert per acompanyar