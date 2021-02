Mantega o margarina: Quina escollir?

Sempre són presents en les neveres de totes les llars, ja sigui per a untar en les torrades de l'esmorzar, per elaborar postres o com a ingredient a multitut de receptes de cuina entre les quals es troba la beixamel, però a vegades no sabem les diferències entre l'una i l'altra. I és que encara que són molt semblants, hi ha certs aspectes que les diferencien.

El primer que cal recordar és que tots dos productes tenen un elevat contingut en greixos (un 80% del total), per la qual cosa tant en un com en un altre cas, s'aconsella un consum moderat. Ara bé, la margarina és d'origen vegetal (oli d'oliva, de gira-sol o de blat de moro) i per tant té greixos més saludables com són les mono i les poliinsaturades. La mantega per la seva part és d'origen animal (concretament és llet batuda de vaca), per la qual cosa té més colesterol. Pel que fa a les vitamines, la mantega té les A, les D i les E, que tenen poders antioxidants i ajuden a absorbir el calci, mentre que la margarina tan sols posseeix del grup E i K, i per això ha de ser sovint enriquida amb altres vitamines addicionals. També la quantitat de minerals que posseeixen les diferencia, sent més grans en la margarina.

Els sabors són més intensos en la mantega, i la seva textura, molt més sucosa. La margarina en canvi té més durabilitat, per la qual cosa es recomana usar-la en postres i altres productes.

No hi ha consens entre els professionals de la salut a l'hora de decantar-se per l'una o l'altra, ja que si bé la margarina és més saludable, també és cert que té menor valor nutricional a l'ésser un element ultra processat. Per això, l'important és prendre-les amb moderació en la dieta, i optar per aquelles de major qualitat, menys grasses i menys sal.

Com a curiositat, val la pena conèixer que la margarina va sorgir a petició de Napoleó que buscava substituir la mantega per un producte una mica més barat. Com que no necessita la quantitat de llet de vaca que sí que exigeix la mantega, el seu preu acaba sent més econòmic.