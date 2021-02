La Gironina Fogo Food, et porta a casa menjar de producte local

Vols menjar de manera variada, amb productes locals i de màxima qualitat i a més rebre les comandes a casa de manera ràpida i efectiva amb total comoditat? Doncs a Girona trobaràs Fogo Food, la primera empresa que actua a la ciutat sota el concepte de Dark Kitchen, un espai on consta només d'una cuina en la qual s'elaboren les comandes i posteriorment es reparteixen a domicili. És un model de negoci que està creixent exponencialment a Barcelona i que ara arriba també a Girona de la mà de tres joves emprenedors que arran de la pandèmia de la Covid-19 van veure l'oportunitat d'entrar en el món del menjar a domicili.

Fogo Food té a més la particularitat que ofereix també l'oportunitat de recollir la comanda al seu local situat al carrer de la Rutlla número 174 baixos de Girona. Disposa de repartidors propis i no utilitzen empreses externes com Globo o Ubereats. Començar a utilitzar aquest servei és molt senzill i tot són facilitats. Fent un pas més enllà han creat la seva pròpia App per realitzar les comandes amb un sistema molt fàcil i intuïtiu d'utilitzar per a tots els públics. Es pot trobar al Google Play i l'App Store sota el nom Fogo Food Girona.

Els seus responsables afirmen que han volgut cuidar tots els detalls i per aquest motiu la seva variada carta, que es composa bàsicament per amanides, pastes, hamburgueses, wraps, tapes, postres i begudes ofereix també opcions per a persones veganes i vegetarianes. El seu esperit de qualitat es tradueix també en el fet que treballen amb productes locals molt ben seleccionats i potenciant el consum de proximitat. Els seus panets de Viena provenen del Forn Montserrat, establiment pioner de Girona en introduir aquest tipus de pa des de França. I la carn, per exemple, és de la carnisseria Can Ramió de Banyoles que acredita una llarga experiència professional.

Fogo Food està obert de dilluns a diumenge els migdies de 12.30 a 15.00 h i els vespres de 19.00h a 22.30h. Aprofita ara perquè amb la teva comanda i deixant un comentari amb el codi «DiariGi2021» rebràs uns punts extres equivalents a descomptes. Promoció vàlida durant la publicació al diari.