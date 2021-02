L'aigua amb gas, substituta de l'aigua natural?

A diferència del que passa als països del centre d'Europa, a Espanya el consum de l'aigua amb gas no compta amb molts adeptes i només arriba al 10% del total. Malgrat això i que existeix un debat sobre si l'àcid carbònic que conté danya l'esmalt dental, és molt millor i amb diferència que qualsevol refresc, per la qual cosa es postula com un substitut d'aquests, molt més saludable.

Entre els seus avantatges destaquen:



Hidrata l'organisme.

Sensibilitza les papil·les gustatives, i per tant s'aprecien més els sabors dels aliments.

Facilita les digestions pesades.

Disminueix el risc de patir malalties dels ossos.

Controla el colesterol dolent.

No conté calories, malgrat la creença que en tenir gas, engreixa.

Genera major sensació de sacietat, per la qual cosa pot ser recomanable en dietes d'aprimament.

Augmenta el pH de l'estómac.



Malgrat els avantatges, a diferència de l'aigua natural que és bona per a tothom, l'aigua amb gas té algunes contraindicacions. Entre elles:



Per a minimitzar l'efecte del dany a l'esmalt de les dents, pot prendre's l'aigua a través d'una canyeta.

No es recomana per a persones amb reflux gastroesofàgic o malalties intestinals, així com aquells que sofreixen de còlon irritable, d'úlceres estomacals o hèrnies de hiat.

És millor no excedir de dos gots d'aigua amb els menjars, perquè el seu consum excessiu podria omplir de gas el tub digestiu.

Mai ha de ser presa aquesta aigua com a substituta de la natural, sinó complementar-la amb aquesta.



Malgrat tot això i sempre que tinguem en compte els límits que es recomanen, l'aigua amb gas és la segona beguda més saludable per darrere de l'aigua natural.