Quins números es repeteixen més en el sorteig de l'Euromillones?

El sorteig de l'Euromillones posa aquest divendres 25 de febrer en joc un pot històric: 210 milions d'euros. Això es deu al fet que en els darrers sortejos no hi ha hagut encertants de Primera Categoria (5+2) i això ha fet augmentar el pot que ha aconseguit la seva quantia màxima. Si en aquesta jornada tampoc resultés agraciat cap participant, aquesta quantia es mantindria en joc durant tres sortejos consecutius. I si arribat el cas, en el cinquè sorteig, no hi hagués encertants de primera categoria, el pot seria repartit entre els encertants de la següent categoria que tingués guanyadors. El límit del pot de 200 milions es va aconseguir per primera vegada el 4 de desembre de 2020 i es va mantenir durant dos sortejos més abans que un afortunat el guanyés l'11 de desembre. Aquest guanyador té actualment el rècord del pot més gran guanyat des que va començar l'Euromillones el 2004.

Quins són els números més afortunats?

Al llarg de la seva història el sorteig de l'Euromillones ha anat creant una llista de xifres més propenses a la sort: el número 23 és, sense cap dubte, el número més afortunat amb un total de 163 aparicions. El segueixen el 44 i el 50, amb 160 i 159 aparicions respectivament. Completen el podi el número 19, que ha sortit del bombo 157 vegades, i el 37, amb 155 aparicions.

Si estudiem les estadístiques per anys els números més afavorits durant l'any 2020 van ser el 5 i el 15, amb 17 aparicions i el 21 i 16, agraciats 15 vegades.

I les estrelles?

Les estrelles són les xifres complementàries de l'Euromillones i compten amb la seva pròpia estadística de fortuna. El 2 resulta ser el número que més ha aparegut a les estrelles, 286 vegades. El segueixen el 3 i el 8, amb 280 aparicions.

Els menys afortunats

D'altra banda, hi ha diversos números que per capritx de l'atzar han sortit menys del bombo. Aquests números desafortunats són el 33, el 46 i el 22 que només han sortit 114, 115 i 116 vegades cadascun.

Les combinacions amb més sort

L'estadística de l'històric de l'Euromillones reflecteix que les combinacions de números poden influir a ser afortunat. Els bitllets en els quals apareixen dos números parells i tres imparells són els més afortunats, han estat agraciats un total de 496 vegades. I la combinació contrària, és a dir tres parells i dos imparells han aparegut 415 vegades. Si decideixes escollir tan sols números parells en el teu bitllet de l'Euromillones has de saber que aquesta combinació només ha resultat afortunada en 33 ocasions en tota la història del sorteig.

Probabilitats de guanyar l'Euromillónes

Quines probabilitats tinc que em toqui l'Euromillones? Amb l'últim canvi del reglament, el càlcul de probabilitats ha canviat sensiblement, ara les probabilitats que ens toqui l'Euromillones s'han reduït, tal com es va percebent en els últims sortejos, a 1 entre 139.838.160.

Com a compensació i per tal d'incentivar els jugadors nacionals, cada divendres, a més del sorteig de l'Euromillones es realitza el sorteig de "El Millón", un joc associat en el qual se sorteja un milió d'euros entre tots els jugadors que hagin segellat les seves apostes a Espanya durant la setmana.

En aquest cas les probabilitats d'obtenir aquest premi són més elevades, ja que es reduirien a una entre el nombre d'apostes que es realitzin a Espanya.