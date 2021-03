Els batuts que has de prendre al matí i a la nit per aprimar-te

Els sucs i batuts són una bona manera de rebre una dosi d'energia sense necessitat d'ingerir elements molt pesats que puguin fer malbé la dieta. En aquest extens món dels liquats, hi ha alguns preparats que no sols són una font de nutrients i proteïnes, sinó que ajuden a aprimar, gràcies al seu poder diürètic i desintoxicant.

La primera de les receptes és una proposta per als matins perquè els seus ingredients aporten molta energia. Per a fer-ho, es necessita: una remolatxa, dues pastanagues, una poma, el suc d'una llimona i el suc d'una taronja. Els ingredients que no van en suc, cal rentar-los molt bé i liquar-los. Per a endolcir-ho es pot utilitzar una mica d'atzavara. El resultat és una beguda de color vermell (per la remolatxa) amb molts nutrients.

El segon dels liquats, cal prendre'l a la nit, abans d'anar a dormir. És un batut detox que ajuda a l'organisme a cremar el greix de l'abdomen. Els ingredients són: mig got d'aigua, una llimona, un cogombre, una cullerada de suc d'àloe vera, una cullerada de gingebre ratllat i un ram de julivert. Només cal barrejar tots els ingredients per a batre'ls i prendre la beguda abans d'anar a dormir. La clau és ingerir-la a la nit perquè el batut faci el seu treball mentre el cos està en descans.

Si no tens algun dels ingredients (com el suc d'àloe vera) no passa res. Si et preocupa el sabor, sempre pots afegir una mica de canyella com a edulcorant.

A la ingesta d'aquestes dues begudes, cal sumar, per descomptat, una dieta equilibrada rica en fruites i verdures i fer exercici físic.