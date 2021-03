Prepara en pocs minuts un pastís de formatge al microones

Hi ha unes postres clàssiques que són tradició en moltes llars: el pastís de formatge. Aquesta deliciosa menja agrada tant a petits com a grans.

Si t'encanta la rebosteria, però et falta temps, existeix una solució per poder satisfer el teu paladar i lluitar contra el rellotge: el microones.

Moltes persones creuen que el microones no passa de ser una eina per escalfar menjar ja cuinat. Ben utilitzat, un microones pot realitzar multitud de receptes en un temps molt breu, la qual cosa el converteix en una ajuda molt còmoda a l'hora de cuinar. Aquí us deixem la recepta per elaborar un "cheesecake" en pocs minuts al microones.

Ingredients:

70 g de mantega

Un paquet de galetes tipus María

4 paquets de formatge d'untar

Mitja tassa de sucre

2 ous

L'elaboració, pas a pas:



Primer, passem un corró per les galetes, fins a convertir-les en molles. Escalfem la mantega en el microones 30 segons, i quan estigui líquida, ho aboquem a les molles de les galetes i barregem.

Ara, untem el motlle apte per al microones amb una mica de mantega i cobrim el fons amb la pasta de les galetes, pressionant fins a aconseguir una base.

En un altre bol, batem el formatge i el sucre; afegim els ous d'un en un i barregem bé. Després, ho aboquem en el motlle.

A continuació, ho fiquem en el microones durant 3 minuts a màxima potència fins que el pastís quedi ben cuit. Finalment, traiem el pastís del microones, desemmotllem i decorem al nostre gust amb melmelada de maduixes, per exemple, caramel, unes rodanxes de llimona o uns fruits vermells.