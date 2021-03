Trucs per cuidar les teves plantes amb vinagre, un remei natural i ecològic

Gràcies a la seva acidesa i propietats naturals, el vinagre és un netejador i desinfectant cent per cent natural i ecològic a tenir molt en compte. Entre les seves moltes propietats, a més dels beneficis per a la salut en la nostra alimentació i els avantatges que ofereix per a la desinfecció i neteja de la llar, el vinagre és un producte molt recomanable en jardineria, oferint grans avantatges en la cura de les teves plantes i horts.

Tant si tens un hort urbà, a una casa de camp, com si necessites tenir cura de les plantes d'interior de la teva llar, pensar en el vinagre com a remei per cuidar el teu jardí pot salvar-te en més d'una ocasió d'haver d'acomiadar-te de les teves plantes. Aquí t'oferim alguns consells per cuidar-les.



Acaba amb els fongs

Els beneficis desinfectants del vinagre t'ajudaran a acabar amb les plagues i els fongs que hagin pogut envair el teu jardí. Passar un cotó amb vinagre sobre la zona afectada i amarar-les és una solució infalible per acabar amb els fongs de les teves plantes, que normalment es presenten en tronc i branques.

Tingues a ratlla a les formigues

Si tens plantes a casa i et resulta molest que s'ompli de formigues no tens més que ruixar els punts on normalment apareguin amb vinagre. Potser hauras d'insistir un parell de vegades, però no caldran moltes més per mantenir les bestioles a ratlla.

Si vius en una casa amb jardí al camp i el teu problema no són les formigues sinó animals més grans (conills, gats, ocells ...) amarant diversos mocadors amb vinagre pur i repartint-los en el teu hort pots fer fora la presència d'animals interessats ??a menjar-se el teu jardí .

Herbicida contra males herbes

Si hi ha zones del teu jardí on han començat a sortir males herbes no tens més que ruixar el terra de la zona amb vinagre per acabar amb elles. Al contrari del que passa amb molts herbicides, aquest remei és totalment segur per a la salut dels humans, mascotes, i per al medi ambient.

Netejar eines de jardineria

Les utilitats del vinagre no només serveixen per a mantenir a ratlla les plagues. Amb el mateix vinagre podràs netejar l'òxid de les teves eines de jardineria i deixar-les com noves.