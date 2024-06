Trucs perquè et duri més l'esmalt d'ungles

Ens passem moltíssim temps arreglant-nos les ungles, i al moment se'ns han escantellat o ratllat... i torna a començar... si t'ocorre amb freqüència, i no vols fer-te una semipermanent, no pateixis! Perquè hi ha trucs que pots fer perquè les teves ungles llueixin boniques durant més dies.

El primer que cal tenir clar és que per a aconseguir una manicura perfecta, has d'invertir temps. Aquests són els passos que has de seguir per a fer-ho correctament.

El primer que has de fer és netejar bé les ungles perquè no quedi cap resta d'anteriors manicures i perquè estiguin lliures d'impureses i pols. Aplica un vernís de base transparent. Aquest farà que duri més l'esmalt a aplicar. Deixa assecar bé abans de començar a pintar. Si té extra de vitamines, moltíssim millor. Dóna almenys dues capes d'esmalt, procurant que aquestes siguin fines. Entre capa i capa, has d'assegurar-te que s'assequen bé. La manera d'aplicar l'esmalt també té molt a veure. Fes-ho sempre del centre de l'arrel cap a la punta i finalitza pels costats de l'ungla. Finalment aplica el Top Coat per a protegir el color, donar lluentor i retardar el desgast de l'esmalt.

Altres consells que has de tenir en compte són:

Deixar entre esmalt i esmalt un periode d'almenys un mes, amb la finalitat que les ungles no s'estovin, i evita rentar-te les mans amb aigua molt calenta per a no espatllar el color abans d'hora.