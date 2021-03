El pa d'hamburguesa saludable que pots fer en uns minuts a la paella

Sopar una hamburguesa no és pas un capritx insà. Es pot menjar una hamburguesa sense saltar-se la dieta ni tenir remordiments. La clau està en el pa. Actualment, venen bastantes propostes saludables, però sempre és millor fer-ho un mateix i cerciorar-se que no portarà algun ingredient que no volem incorporar en la nostra alimentació. A continuació, t'expliquem com fer un pa d'hamburguesa amb pocs ingredients i per al qual només necessitaràs cinc minuts.

Ingredients:

Clares d'ou

Farina de civada o de sègol

Llavors (opcional)

Només cal barrejar ingredients. La proporció és la següent: una clara d'ou per una cullerada de farina. Més o menys amb dues clares i dues cullerades de farina tindrem les dues tapes per al pa d'hamburguesa. Amb aquests ingredients cal crear una massa que posarem a la paella. Perquè quedi amb una forma rodona l'ideal és usar un cèrcol (dels quals s'usen per emplatar). Es posa a la paella i es col·loquen les llavors al gust. Li queden molt bé les llavors de gira-sol i també alguns grans de civada. A continuació es bolca part de la massa amb el gruix desitjat i es tapa la paella perquè es faci bé per tots els costats. Amb l'altra part es repeteix el procés.

Aquest pa d'hamburguesa té un sabor neutre en utilitzar només les clares i no l'ou sencer. Per tant, combina amb tot: hamburguesa, sandvitx mixt o vegetal o pollastre amb enciam.