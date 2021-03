La cadena Lidl ha utilitzat les xarxes socials per alertar de l'última estafa que té a veure amb la seva marca i que ha proliferat en les últimes hores. Pel que sembla algú està enviant correus en nom d'aquesta marca amb suposades estafes. En aquest cas es recomana no obrir els correus i, si es pot, denunciar-los.





@lidlespana están enviando correos de estafa con vuestra marca. pic.twitter.com/QwdLbkprdm — - Wellnessrain - (@wellnessrain) March 4, 2021

L'objectiu és que l'usuari descarregui una suposada aplicació sota qualsevol excusa, com per exemple, per veure el seguiment de l'enviament o el rastreig del paquet, però que realment és maliciosa i descarrega un troià (malware) per robar dades bancàries.