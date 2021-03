Com netejar vidres i miralls de manera fàcil i senzilla

En moltes ocasions tenim dubtes de com netejar superfícies en les quals es nota molt el pas del temps. Per exemple, passa amb els mobles, amb les tauletes i també amb els vidres i miralls de casa. En aquesta ocasió et presentem un truc molt senzill, econòmic i ecològic de com netejar-los. El procés és molt senzill, només necessitem una cosa tan bàsica com vinagre blanc, aigua tèbia i un recipient que vaporitzi, tipus esprai. Cal emplenar uns dos o tres dits del recipient amb el vinagre blanc i després la resta amb aigua tèbia. Una vegada tinguem els dos líquids junts hem d'agitar el recipient una mica perquè es barregin bé el vinagre i l'aigua, després polvoritzarem tot el vidre o mirall sense por, de manera generosa. Amb l'ajuda de dues baietes de microfibra aconseguirem el nostre propòsit de tenir net el mirall del nostre bany, l'entrada de casa o la nostra habitació. Una d'aquestes baietes ens ajudarà a escampar tota la nostra mescla per la superfície total del vidre, l'altra d'elles serà, per assecar-lo.

Segur que moltes vegades t'has preguntat si la baieta que estàs usant és l'adequada per a la neteja dels vidres. Per millorar el resultat de la neteja de les finestres el millor que pots usar és paper de diari. Una vegada que tinguis tota la finestra neta el passes per damunt. Si no en tens, també podràs fer-ho amb una mica de paper de cuina. Segur que els resultats et sorprendran.