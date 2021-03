La recepta per fer pastissets de maduixa sense sucre ni calories buides

Encara que estiguis a dieta, no s'ha de renunciar als dolços. A continuació t'oferim la recepta d'uns pastissets deliciosos gairebé no tenen calories i son riques en greixos bons. Són d'aquestes postres saboroses, llamineres i energètiques que són perfectes per al berenar o després d'un entrenament.





Ingredients

4 cullerades d'anacards?

50gr de flocs de civada?

Cacau?

Pasta de dàtils ?

Oli de coco?

4 maduixes grans?

250 g de formatge fresc batut o iogurt natural?

2 cullerades de pasta de dàtils?

Ratlladura de 1/2 llimona?

4 fulles de gelatina?

6 cdas. de llet o beguda vegetal?

Com fer cassoletes de maduixa baixes en calories

Per a la base, tritura primer els anacards juntament amb la civada al got picador de la batedora. Afegeix el cacau, la pasta de dàtil i l'oli de coco prèviament fos al microones?Aquesta massa la posarem en uns motlles de magdalena. Amb un parell de cullerades és suficient. Pressiona amb els dits fins a formar la base. Deixa-ho refredar a la nevera.?Mentrestant, posarem les fulles de gelatina a hidratar en un bol amb aigua freda durant 5 minuts. ?D'altra banda, escalfem la llet en un got en el microones. Escorre cada làmina de gelatina i afegeix-les a la llet removent perquè es dissolguin. ?Les maduixes hem de triturar-les amb la batedora i afegir-li el formatge batut, la pasta de dàtils i la ratlladura de llimona. Després s'incorpora la llet amb la gelatina i es barreja tot bé.? L'últim pas és omplir els motlles amb la pasta de maduixes i deixar en la nevera durant almenys 5 hores.