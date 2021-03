El batut perfecte per aprimar-se i cremar greix en poc temps i de manera efectiva

En moltes ocasions busquem com cremar aquest greix que tenim a l'abdomen i que no aconseguim treure'ns per molt que fem exercicis o mengem millor. Molts ens hem interessat amb batuts per baixar de pes, reduir greix, depurar el nostre cos, en definitiva, sentir-nos millor. Per això et proposem un batut a base de fruita i un ingredient que moltes vegades passa desapercebut i que, a més de sabor, és beneficiós per al ronyó i el sistema digestiu, alleuja les flatulències i que no és altre que el julivert.

Per a això necessitarem mig meló, dos cogombres, dues peres, el suc de dues llimones i uns 20 grams de julivert. A més, utilitzarem 250 mil·lilitres d'aigua per aconseguir liquar millor tots els ingredients. També és aconsellable fer servir unes llavors de chía. Aquesta llavor conté dues vegades més proteïnes que qualsevol altre tipus de llavor similar. Per fer-les servir hem de deixar-les en remull uns 20 minuts. També podem deixar-les durant tota la nit i quan les descobrim veurem com han adquirit una textura gelatinosa que endolceixi seu sabor. Aquest batut ens ajudarà a aprimar-nos fàcil i ràpidament i a més és un dels més barats que podem realitzar a casa nostra i així poder aprimar-nos fàcil i sense passar gana. Aquest tipus de batuts a més ajuden a millorar la pell i el cabell en estar plens de vitamines i antioxidants.

A la nostra batedora començarem per batre els dos cogombres totalment pelats, les dues peres pelades, sense llavors i en trossos més o menys mitjans. El mig meló el trossejarem de manera que entri sense problemes en el vas de la liquadora. Utilitzarem entre 10 i 20 grams de julivert i el suc de les dues llimones. En batre-ho ens hem de fixar en que la barreja quedi tan liquada com nosaltres desitgem. Pel que fa al julivert, com més fem servir serà millor per a les propietats del nostre batut, encara que cal reconèixer que potser el sabor pot ser molt fort. Aquest batut pot substituir un esmorzar o un sopar, no es pot abusar tant d'aquest tipus de begudes com per substituir-les per un dinar principal del dia. Amb aquests ingredients tindrem com un litre i mig d'aquesta beguda. El millor és refrigerar-lo per poder usar-lo si no l'hem acabat.

Aquest batut ajuda a desintoxicar el cos, a cremar el greix localitzat i gràcies a les propietats de la fruita, el julivert i la chía fins i tot ens vindrà bé per als nostres ronyons.