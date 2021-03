El brownie més increïble: es fa amb mongetes vermelles, no porta sucre i en 5 minuts està llest

A l'igual que hi ha bescuits de carbassó, per què no un brownie de mongetes?. A continuació t'oferim una recepta saludable, que es fa en molt poc temps i que pertany a aquests plats "realfooding" (el moviment que consisteix a menjar menjar real i evitar els ultraprocessats). Violeta West, seguidora d'aquest moviment que va iniciar el nutricionista Carlos Ríos, assegura fer aquesta recepta sempre que pot i triomfa amb ella.



Ingredients

Un pot de mongetes vermelles

Un grapat de dàtils per endolcir

Un quart de tassa d'oli d'oliva

Un quart de tassa de llet o beguda vegetal

Mitjana tassa de civada

Dues cullerades de cacau

25 grams de xocolata negra

Com fer brownie, al forn o al micro?

Per fer aquesta recepta hi ha dos camins possibles. Al forn o al microones. Per a totes dues opcions cal fer un pas previ: batre tots els ingredients fins a obtenir una pasta. Si es fa al forn s'ha de posar en un motlle compatible i deixar-ho entre mitja hora i quaranta minuts. La "drecera" és fer-ho al micro. Si optem per aquesta opció, es col·loca la barreja en un motlle resistent a la calor i s'escalfa durant tres minuts tapat (amb una tapadora o amb paper transparent). A continuació, es destapa i es posa uns dos o tres minuts més.

Per saber si està fet es pot punxar amb una forquilla i veure que no surti molt bruta. Per acabar, es desemmotlla i llest.

Aquest brownie té una textura com qualsevol altre i un sabor deliciós. Es pot acompanyar de fruita, una bola de gelat o qualsevol altre "topping" al gust, com fruits secs o trossos de xocolata.