Les cinc coses que els nutricionistes obliguen a fer diàriament per reduir greix abdominal i perdre pes

Perdre pes és una cosa que, sobretot en aquesta època de l'any, obsessiona a molts. Gairebé la meitat de la població ha pensat alguna vegada o ha arribat a fer la "operació biquini" per aprimar-se. Però ¿com es pot fer? Hi ha dues claus que has de tenir en compte: has de caure en un dèficit calòric (gastant més calories de les que menges) i has de seguir els consells d'un nutricionista: només els experts saben el que han de fer. Aquests professionals (ja t'ho avancem) t'obligaran a fer aquestes cinc coses cada dia per aconseguir perdre pes i reduir el greix abdominal.

Oblidar el sucre

Desterra'l de la dieta. No t'aporta res de bo i tens molts substituts. Si t'acostumes és fàcil prendre cafè sense sucre ni sacarina i gaudir d'un esmorzar salat, mai dolç. Per a això el que has de fer és preparar l'esmorzar el dia abans.

Deixar de banda l'alcohol

Ni una gota. Sopar amb aigua i oblida totes aquestes calories líquides que fan que no aconsegueixis mai el teu objectiu. Passar-te a la gamma "zero" dels refrescos també pot ser una bona opció a valorar.

Menjar aliments naturals

La moda del "real food" ha arribat per quedar-se. La gran quantitat de nutricionistes que durant els últims mesos intenten potenciar les dietes basades en el menjar real ha fet que fins i tot s'esgotin en els supermercats alguns productes que s'han anat posant de moda. Intenta no abusar dels ultraprocessats ??i ja tindràs molt de guanyat a l'hora de caure en el tan famós dèficit calòric.

Moure't 15.000 passos a el dia



L'Organització Mundial de la Salut assegura que has de moure't, com a mínim, 15.000 passos cada dia per estar saludable. Però hauries de donar fins i tot més. Posa't com a repte anar a poc a poc augmentat aquest nombre de passos. Així ho aconseguiràs sense cap esforç. Recorda que hi ha hàbits que pots anar canviant en el teu dia a dia i que t'ajudaran. Per exemple deixar el cotxe una mica més lluny del teu lloc de treball i obligar-te així a donar uns passos.

Caminar després de dinar i sopar



És el truc italià per perdre pes. Caminar 15 minuts després de dinar i de sopar per perdre pes és més que necessari. A més t'ajudarà a fer la digestió i a tenir uns menjars molt més aprofitats. Recorda que l'important és estar saludable no perdre pes.