El truc de neteja definitiu perquè la teva cuina llueixi en menys d'un minut

Tenir la teva cuina lluent sobretot ara que arriben els ponts i les festes i pots tenir convidats a casa és sempre complicat. És el lloc de la casa que més s'embruta. És on cuinem i mengem i moltes vegades una de les estances de la casa on més vida fem (sobretot els caps de setmana) I és per aquest motiu que cal aprendre una sèrie de trucs que poden fer la teva vida més fàcil. Tots volem tenir la cuina lluent però alhora ens fa molta mandra netejar. La solució és senzilla: cal aprendre una sèrie de trucs que poden fer la teva vida més fàcil. Per aplicar els que ara t'ensenyarem només has de tenir a mà dues llimones i una mica de farina.

Quan vulguis repassar les aixetes hem de tenir a mà un pot amb farina. Així de senzill. Per tenir les aixetes lluents només has d'empolvorar una mica d'aquesta substància per sobre de la zona que vulguis netejar. El millor és, evidentment, fer-ho després de dinar o de sopar, quan ja hagis fregat tots els trastos. Deixa actuar la farina durant un minut i després treu-la amb aigua i sabó. El resultat et sorprendrà. Però no és l'únic truc que et volem explicar. Encara hi ha més.

Si a més d'aconseguir un gran truc de neteja vols estalviar en sabó pots optar per elements naturals com la llimona. És un dels millors desinfectants que té la naturalesa .I a més deixa un bon aroma, segur que alguna vegada tu mateix has comprat algun rentavaixelles amb olor de llimona. Doncs bé, el pots fer de forma natural.

Només has d'agafar dues llimones, fer suc amb elles i ficar aquest suc en una cassola gran amb aigua. Porta la barreja fins ebullició i ja tens un desinfectant natural. Una vegada que refredi (vés amb compte de no cremar-te) el pots utilitzar per netejar les parts de la cuina que necessitis. Estem segurs que la seva olor i el resultat de la neteja et sorprendran.