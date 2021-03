Què és el dejuni «reset»?: Es troba entre les millors opcions per aprimar-se i hi ha tres maneres de fer-lo

Si busques perdre aquells quilos de més i depurar una mica l'organisme, hi ha diverses opcions. Com cada any, l'Institut Mèdic Europeu de l'Obesitat (IMEO) ha llançat un rànquing amb les millors dietes per perdre pes sense el temut efecte rebot. L'estudi de IMEO està realitzat per experts en salut: nutricionistes, bariátricos, endocrins, cirurgians, psicòlegs... i, entre altres dietes, recomanen la del dejuni intermitent. L'última moda dins d'aquesta parcel·la és el Dejuni Reset, que ajuda en la pèrdua de pes, però també millora la qualitat de vida. Tota dieta saludable, ha d'anar acompanyada de la pràctica esportiva (en aquest enllaç trobaràs l'exercici de moda per perdre pes).

Què és el dejuni intermitent?

És una dieta que està de moda i que té de promotores famoses com Elsa Pataky o Jennifer Anniston. Aquesta dieta consisteix a dividir el nostre dia en dos: un espai en el qual podem prendre aliments i un altre en el qual només prendrem líquids no calòrics. El dejuni intermitent, a més, pot ser d'ajuda per a pacients que pateixen alguna patologia com a diabetis o obesitat, ja que s'ha vist que pot millorar la sensibilitat a la insulina. A més presenta tots aquests beneficis: pèrdua de pes, augment de múscul i disminució de greix i/o la reducció del risc coronari.

En què consisteix dejuni «reset»?

És un tractament basat en el dejuni intermitent amb el qual es dividirà el teu dia en dos. En un dels espais temporals es poden prendre aliments i en l'altre es prenen líquids no calòrics. Hi ha tres modalitats: RESET 12, RESET 16 i RESET 24, tot això depenent els desitjos de pèrdua de pes i característiques del pacient.

Descripció de les tres modalitats: