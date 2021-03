Onze grans restaurants gironins sense estrella, però amb molt bona relació qualitat-preu

Menjar en un restaurant amb estrella Michelin és tota una experiència, però no sempre és a l'abast de totes les butxaques. Els restaurants qualificats com a Bib Gourmand per part dels inspectors de la prestigiosa Guia Michelin destaquen per la seva bona relació qualitat-preu. Alguns d'ells són candidats a guanyar una estrella en un futur i s'hi pot menjar molt bé i a un preu raonable. Catalunya compta amb 45 restaurants Bib Gourmand, onze dels quals són a les comarques gironines.



Aquesta és la llista Bib Gourmand a Girona:

Pocavergonya (Girona)

Quatre Vents 3.0 (Girona)

Mas Concas (Cinc Claus)

Can Boix (Vilamarí)

L'Hostalet (Els Hostalets d'En Bas)

La Salinera (Palamós)

Mas Pou (Palau-Sator)

Vicus (Pals)

Quatre Estacions (Banyoles)

El Vaixell (Llançà)

Els Caçadors (Maçanet de Cabrenys)



I aquests són els de la resta de Catalunya