El producte que has d'utilitzar perquè la teva casa faci bona olor

No importa quantes vegades ho facis per setmana o fins i tot al dia. Moltes vegades quan vols netejar la teva casa gairebé més que l'estat que presenten els mobles o el terra el que més et preocupa és l'olor que desprenen. Sovint entres en una habitació que fa temps que està sense obrir-se i et sorprèn l'olor de tancat que impregna tot a pesar que la sala en si no està bruta. I la humitat no és sempre la causa. Però això té fàcil solució: pots utilitzar un petit truc que cada vegada recomanen més experts en neteja.

A l'hora de netejar les parets preparar la mescla que utilitzes en un recipient (moltes cadenes de supermercat tenen netejadors específics). Una vegada que tinguis preparat el producte adequat, tira-li una mica de suavitzant per a la roba. L'olor que deixarà a les teves parets no deixarà de sorprendre't. Recorda, en tot cas, que has d'usar poc suavitzant.

No és necessari gastar molts diners per comprar productes que siguin eficaços i que et permetin cuidar la teva casa de manera que puguis viure més còmodament. És clar que tampoc és necessari ni útil netejar en profunditat cada dia però el que sí que has de fer de manera periòdica és dedicar un temps perquè tot rellueixi. Tampoc és necessari que t'obsessionis, però múltiples estudis en els últims anys han demostrat que viure en un entorn més ordenat ajuda a la teva salut i a sentir-te millor.