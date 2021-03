Dret a una mort assistida: Preguntes i respostes

El passat dijous 18 de març el Congrés de Diputats va aprovar la proposició de la llei orgànica de la regulació del dret de l'eutanàsia, dret que correspon a tota persona que compleixi amb les condicions exigides a rebre l'assistència necessària per morir, així com el procediment que s'ha de seguir i els deures del personal sanitari que assisteixin aquestes persones. La nova regulació pot generar algunes preguntes i dubtes que el despatx de Prat-Sàbat et resol.

Quins requisits s'han de complir perquè es pugui rebre l'assistència necessària per a la mort?

Per poder rebre la prestació de l'ajuda per morir serà necessari que la persona compleixi amb: tingui la nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya o bé el certificat que acrediti un temps de permanència en territori espanyol superior a dotze mesos, tenir majoria d'edat i ser capaç i conscient en el moment de sol·licitud; disposar per escrit de la informació que existeixi sobre el seu procés mèdic, les diferents alternatives i les possibilitats d'actuació; formulació de dues sol·licituds de manera voluntària i per escrit o per qualsevol altre medi que permeti deixar constància; patir una malaltia greu i incurable; prestar coneixement informat previ a rebre l'assistència.

Que exigeix la sol·licitud de la prestació d'ajuda per morir?

La decisió de sol·licitar la prestació d'assistència per morir requereix la decisió autònoma del pacient, fonamentada en el coneixement sobre el procés mèdic i haver sigut informat de manera correcta per l'equip sanitari.

Ara, i si el professional sanitari encarregat es nega a prestar l'assistència, pot fer-ho?

Sí, els professionals sanitaris directament implicats en la prestació d'assistència per la mort podran exercir el seu dret a l'objecció de consciència. Aquest dret consisteix en la negativa a realitzar l'assistència mencionada per raons de consciència personals. La decisió d'exercir aquest dret s'ha de manifestar amb anterioritat i per escrit.

