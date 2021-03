La recepta de les clàssiques Torrades de Santa Teresa

L'origen d'aquestes postres data del S. XVII. Cada vegada trobem més varietats de Torrades de Santa Teresa: amb melmelada, amb mel, amb xocolata, farcides o amb formatge, però la que continua tenint més adeptes per sobre de totes és la tradicional, la que preparaven les nostres àvies. Les Torrades de Santa Teresa són unes postres molt fàcils de fer, econòmiques i típiques d'aquestes dates, per la qual cosa no poden faltar en la nostra taula durant la Setmana Santa. L'el·laboració de les Torrades de Santa Teresa és molt personal i a cada llar se'ls dóna un toc diferent, segons els costums. No obstant això, us ensenyem a preparar les clàssiques, les de tota la vida:



Ingredients:

450 ml de llet

La pell d'una llimona

Branqueta de Canyella

Canyella mòlta

Oli d'oliva verge, millor si és suau (opcional amb gira-sol)

1 tassa de sucre

3 cullerades de sucre

2 ous

Barra de pa dur (ha de ser així, perquè si no en remullar-ho en la llet quedarien massa fràgils i es trencarien amb facilitat)



Preparació:

En un cassó posem la llet, li afegim tres cullerades petites de cafè, la branca de canyella i la pell de la llimona (assegurant-nos que no queda res de la part blanca, perquè amargaria) i portem a ebullició. Passats uns 5 minuts, ho retirem i deixem que es refredi. Mentrestant, posem l'oli a foc mig alt. Tallem les llesques de pa i les banyem en la llet. Batem els dos ous i passem per ells les torrades. Amb ajuda d'unes pinces de cuina, les introduïm en la paella i les fregim uns dos minuts per cada costat fins que estiguin completament daurades. Quan ho estiguin, les traiem i escorrem bé l'oli. Barregem el sucre de la tassa i la canyella mòlta i arrebossem amb elles les Torrades de Santa Teresa. I ja estaran llestes per a menjar.

Les de vi són similars, però en comptes de regar-se amb llet s'utilitza vi dolç. Una altra opció per a decorar-les és fondre en el microones mel i l'aboquem per sobre de les torrades abans de menjar.