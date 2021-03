Quatre hàbits que poden fer-te aprimar 10 quilos en quatre setmanes

Els grans canvis físics comencen per la fortalesa mental. Un dels principals problemes que ens trobem quan comencem una dieta o una nova rutina d'exercicis és que no aconseguim donar-li continuïtat més de dos o tres dies. Per això, els experts assenyalen que un dels factors principals per aconseguir l'èxit és posar-se metes realistes a curt termini. Seguir-les pot marcar la diferència perquè el nostre cos aconsegueixi realment un canvi en profunditat, de fins a 10 quilos menys, en tot just quatre setmanes.

Les També sobre la dieta. Un exemple: si l'ideal per tenir un cos escultural és realitzar entre quatre i sis sessions setmanals d'entrenament de força, un bon començament és fixar-se un calendari amb dos o tres entrenaments amb pesos.

En la mateixa línia: si l'aconsellable per portar una vida plenament sana és fer entre una i dues bones sessions de cardio (bicicleta, natació, carrera€), s'ha de començar amb caminar ràpid uns 7-8 quilòmetres. Són petits matisos que poden marcar la diferència, tal com assenyala l'expert Joel Torres (en aquest enllaç trobaràs l'exercici ideal per perdre pes).

Amb la dieta, més del mateix. Als esportistes se'ls aconsella seguir la dieta nou dies consecutius i saltar-se'n un. Per als que s'estan iniciant és més aconsellable trencar aquesta tirada amb un dia d'"engany" pel mig.

Torres també revela una sèrie d'hàbits a tenir molt en compte, sobretot si vols sentir-te amb més energia durant aquests primers dies d'entrenament. Hi ha diverses claus: En primer lloc, aconsella realitzar un passeig diari. També posa especial èmfasi en la hidratació. Sempre amb aigua. "Inverteix en dormir", aconsella també l'expert, sobre el mínim de 7 hores diàries recomanades per a garantir un bon descans.

L'alimentació és un altre dels punts clau. Aquí ressalta que més que menjar menys, el que hem de procurar és menjar millor. Portar una dieta equilibrada, variada, amb especial presència de verdures i baixa en greixos i productes processats.

Els entrenaments també són recomanats per Torres. Aconsella realitzar almenys un entrenament de força tres dies per setmana. També seguir una rutina diària: tant d'alimentació com per despertar-se, anar-se al llit, fer exercici€ Tractar d'acostumar el cos a uns horaris és primordial per sentir més energia. En aquesta línia, aconsella el "mindfulness": tot allò que tingui a veure amb l'entrenament i relaxació mental és benvingut per sentir aquesta sensació de força. L'últim consell de l'expert és fugir de la cafeïna.