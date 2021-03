Els forenses qüestionen que la dona de Josep Maria Mainat volgués matar-lo

Els metges forenses consideren que «no és possible determinar» que la causa de la hipoglucèmia patida pel productor de televisió Josep Maria Mainat i que el va deixar en coma fos per l'administració d'insulina per part de la seva dona, Ángela Drobowolski, segons el dictamen recollit per l'Audiència de Barcelona en una interlocutòria, que, no obstant, denega l'arxivament de la causa, en estimar que encara queden pendents diligències judicials per practicar, tal com explica l'edició digital de EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

El dictamen dels facultatius afirma que és més «versemblant» la hipòtesi diagnòstica efectuada pels sanitaris que van atendre primer l'exmembre de la Trinca al seu habitatge que la hipoglucèmia es va produir pel subministrament d'un producte per aprimar-se, que la dels metges de l'hospital, que apunten l'administració d'insulina.

Per tant, segons l'opinió dels togats, és imprescindible la declaració d'aquests sanitaris. La interlocutòria de la Secció 20 de l'Audiència assenyala que de moment queda acreditat que Mainat va patir una hipoglucèmia greu el 22 de juny del 2020, que estava aquella nit amb Ángela Drobowolski i amb els seus dos fills petits i que la dona abans d'aquest episodi li va subministrar una substància amb el consentiment d'ell (producte per aprimar-se).

Després, afegeix, li va mesurar la glucosa amb un aparell quan el productor estava ja inconscient i va trucar al SEM per l'estat en què es trobava el seu marit. Però el que encara cal investigar, a més de la causa de la hipoglucèmia, remarquen els magistrats, és si la dona va tardar uns 30 minuts entre mesurar el nivell de sucre a la seva parella i avisar els serveis d'emergències. Una de les qüestions que s'ha d'aclarir, a més, segons l'opinió dels jutges, és si existeix un desfasament temporal de l'aparell i si són veraces les dades aportades per la defensa o l'acusació.

El jutge d'instrucció, remarca la resolució, va apreciar com a «element incriminador» les gravacions d'una càmera de seguretat de la cuina en què s'observa Drobowolski aquella nit abans de la hipoglucèmia anar fins a 13 vegades a la nevera i que en ocasions està durant dos minuts manipulant alguna cosa a l'interior. Quan surt de la cuina torna a accedir a l'habitació on era bi, no obstant, en els 20 minuts anteriors a l'arribada dels facultatius del SEM no va a la nevera, ni a la cuina. «Aquestes visites a la cuina i la permanència a l'habitació sense sortir-ne almenys 20 minuts abans que arribin els facultatius del SEM interpretada aïlladament pot tenir explicacions alienes als fets, però també una explicació incriminatòria», que només després d'una investigació «completa» pot valorar-se.

La Secció 20 de l'Audiència de Barcelona ha denegat, per tant, la petició d'arxivament de la causa oberta contra Ángela Drobowolski per intentar matar el seu exmarit. En la seva resolució, insisteix que de moment no es poden descartar els indicis de la comissió d'un delicte i, per tant, no s'ha de tancar la instrucció, ja que encara queden pendent la pràctica d'algunes diligències. Els jutges rebutgen així el recurs presentat per la defensa de l'acusada, que es manté a presó des del mes de gener passat, però no per aquest assumpte, sinó per dos delictes d'incompliment de mesures cautelars i un delicte de violació de domicili per accedir a la casa del seu exmarit.

La interlocutòria sosté que quan el jutge d'instrucció va denegar el sobreseïment de les actuacions, el gener del 2021, encara estaven pendents de practicar diverses diligències per a l'«esbrinament dels fets», com les declaracions dels facultatius que van acudir al domicili de Mainat, així com dels metges que el van atendre a l'hospital on va ser traslladat. Algunes d'aquestes testificals ja s'han portat a terme.