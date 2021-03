«Torrijas»: Aprèn a fer un dels dolços més tradicionals de la Setmana Santa

Les "torrijas" són un dels dolços més populars de la Setmana Santa. Ningú coneix exactament en quin moment van començar a consumir-se, però sembla que es deu a la necessitat d'aprofitar durant la Quaresma qualsevol element sobrant de la cuina que no tingués carn, i un d'ells, era el pa. Actualment existeixen moltes receptes per a fer "torrijas" casolanes i fins i tot hi ha "torrijas" congelades en supermercats com el Mercadona. Però, sens dubte, les millors "torrijas" són les tradicionals: les que es preparen a base de llet.



Recepta tradicional de "torrijas"

Ingredients



750 grams de pa

1 litre de llet

100 grams de sucre

2 branques de canyella

Oli d'oliva

2 ous grans

Canyella en pols i sucre



Preparació

Per a la seva elaboració es necessitarà pa per a "torrijas", que avui dia és fàcil de trobar en supermercats quan la Setmana Santa s'acosta. Si no trobés aquest pa especial, pot usar pa normal del dia anterior. Talla'l en llesques d'un parell de centímetres de gruix perquè no quedin massa fines.

En un cassó posa a bullir la llet junt amb les branques de canyella i el sucre. Quan arrenqui el bull retira el cassó i deixa'l refredar.

Passats uns minuts, mulla les llesques de pa amb la llet, de manera que quedin ben xopes. Una vegada tinguem totes les llesques xopes, les passarem d'una en una per l'ou batut (passant les dues cares de cada llesca). Tot seguit, fregirem les llesques en una paella amb abundant oli d'oliva.

Una vegada estiguin fregides, retira els excessos d'oli amb paper de cuina i deixa-les refredar. Finalment, pots afegir sucre i canyella en pols al teu gust per damunt de les "torrijas". Després d'aquest darrer pas, ja podràs degustar-les.