Trucs per usar correctament un autobronzejador

Amb l'arribada de la primavera i la pujada de les temperatures, deixem els abrics a l'armari i, tímidament, comencem a desprendre'ns de jaquetes i altra roba d'hivern, lluint cada vegada roba més fresca amb la qual es veu la pal·lidesa de la nostra pell després de diversos mesos sense haver pres el sol.

I és que la pell bronzejada té un aspecte més bonic, però el sol, sense protecció provoca envelliment cutani, taques i càncer. Una bona alternativa -si no volem presumir de pal·lidesa- és utilitzar autobronzejadors.

Rocío Escalante, experta en dermofarmàcia, explica que els "autobronzejadors són productes segurs, amb hidroxicetona que reacciona amb l'última capa de cèl·lules de la pell, produint una oxidació i d'aquí el canvi de to. Els autobronzejadors no produeixen mal solar, ni envelliment prematur, ni càncer de pell, però tampoc protegeixen del sol".



Com utilitzar els autobronzejadors?

- És essencial exfoliar la pell 24 hores abans, així com hidratar-la molt. D'aquesta manera aconseguirem un bronzejat uniforme, bonic i durador.

- Convé aplicar els autobronzejadors amb una manyopla (excepte a la cara), perquè el resultat serà més homogeni.

- No s'ha d'utilitzar un autobronzejador corporal en el rostre.

- El bronzejat es va produint de manera gradual, així que no convé excedir-se amb la quantitat, sinó que hem d'esperar a veure quin color va prenent la nostra pell i continuar aplicant-lo si busquem un to més fort.



Dubtes habituals amb els autobronzejadors

- Marxa el bronzejat amb el bany en la piscina, en el mar o fins i tot a la dutxa de casa? No, els autobronzejadors no són com un maquillatge que s'elimina fàcilment. Els autobronzejadors actuen per oxidació. El bronzejat marxa de manera gradual amb la renovació natural de les nostres cèl·lules.

- Si faig ús de l'autobronzejador no haig d'aplicar filtre solar? Sí, has d'aplicar filtre solar, amb autobronzejador o sense. L'autobronzejador no protegeix dels raigs solars, així que si estarem exposats, encara que hàgim aplicat autobronzejador, hem d'usar una crema amb protecció.

- Si tinc la pell clara em quedarà un color artificial? No. El bronzejat puja cada dia, podem controlar-lo, quan arribi el moment en el qual no vulguis potenciar-lo més, només cal deixar d'aplicar-lo diàriament.