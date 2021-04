Menjar fora de casa: És possible fer-ho de manera saludable?

Menjar fora de casa és una de les excuses més comunes a l'hora de no poder mantenir uns bons hàbits d'alimentació. Quan parlem de menjar fora, no ens referim a un menjar amb amics puntual, sinó ens referim sobretot a aquelles persones que per temes laborals o per altres circumstàncies personals es veuen obligats a menjar en restaurants d'una forma més o menys habitual. És cert que no menjar a casa dificulta molt el control sobre què mengem i les seves quantitats, però existeixen alguns trucs que podem aplicar i que poden ajudar-nos a menjar el més sa possible, o almenys, a baixar al mínim l'aportació calòrica d'aquests menjars. Seguir-los el màxim possible, ens pot garantir tenir un major èxit en el resultat.



Escollir el lloc. Triar bé i amb calma el restaurant, és imprescindible. Les opcions més saludables sempre són els japonesos, els vegetarians, els de peix o els rostidors de carn. Una bona opció també són els libanesos i els grecs, ja que solen ser menjars saludables, on predominen les verdures i hortalisses, on no solen utilitzar aliments processats i fan ús com nosaltres de l'oli d'oliva. De tota manera, cada cop és més habitual que els restaurants incloguin en la seva carta opcions veganes i vegetarianes, fins i tot en els seus serveis a domicili. Si vas acompanyat, proposa la teva llista de llocs, per a no veure't abocat a anar a una pizzeria o un establiment de menjar ràpid. Vés sadollat. Encara que sembli una contradicció, no vagis al restaurant amb l'estómac buit. Menja una cosa lleugera abans, com una peça de fruita petita o un snack saludable. D'aquesta manera et sentiràs més ple i no atacaràs el pa mentre esperes el menjar ni acabaràs triant plats contundents i calòrics. Menja lleuger. Un cop al restaurant, decanta't per plats lleugers com a amanides, cremes, entrants com un gaspatxo i altres aliments a la planxa, evitant així menjar amb molta salsa. Els llegums també són més recomanables que triar un plat combinat, per exemple. Pots també substituir els acompanyaments. Sempre solen deixar canviar les patates per arròs o amanida.

Per a beure, evita les begudes carbòniques i l'alcohol. L'aigua sempre és el més saludable. Si no pots evitar beure vi, pren només una copa i després combina-ho amb aigua. Menja a poc a poc, i mastega bé.

A l'hora de les postres, tria fruita o un iogurt. Si et decantes per quelcom més calòric, comparteix-ho. També sempre pots saltar-ho i passar al cafè o al te.

Si malgrat tot, no has pogut evitar la temptació, no et preocupis i equilibra-ho l'endemà menjant lleuger o fent una mica més d'exercici de l'habitual.