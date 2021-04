Cinc aliments que, segons els nutricionistes, t'estan impedint perdre pes malgrat els teus esforços

Has tornat a treballar després de vacances i ho estàs intentant una vegada i una altra. Vols perdre pes, però no saps com. Hi ha alguna cosa que estàs fent malament. Encara que no t'ho creguis no tots els aliments que al supermercat es venen com "saludables" o "baixos en calories" t'estan ajudant a perdre els mixelins.

Per encertar a l'hora de seleccionar la teva dieta cal tenir clares dues coses: que sempre és millor posar-se en mans de professionals (en aquest cas de la nutrició), i que cal tenir paciència. Per molt que t'entestis no aconseguiràs resultats d'un dia per l'altre. Pretendre-ho és una quimera. I no oblidis fer exercici, aquesta també és la clau a l'hora de perdre pes: mou-te més i et veuràs millor. I, per descomptat, no te'n refiïs de les etiquetes dels aliments.

El nutricionista Joel Torres dedicava fa dies un dels seus últims posts a internet a parlar precisament d'aquests falsos saludables. Els aliments que penses que són bons per a la teva salut i que no t'estan ajudant en el teu objectiu de perdre pes.

Els iogurts baixos en greix. Aquest tipus d'aliments normalment porten altres ingredients que són negatius per a la salut.

Els reductors del colesterol amb fitosterols afegits. Segons Torres aquests productes se centren en "la quantitat de colesterol i no en la seva qualitat".

Begudes esportives per al "dia a dia". El nutricionista assegura que "si bé només algunes opcions poden ser útils de cara a la competició, te les venen per al dia a dia en el postentrenament".

Panela i altres. "Són gairebé idèntics el sucre", assegura el nutricionista insistint que, malgrat tot, en la indústria de l'alimentació es venen com a sinònims de salut.

Els sucs. "Són típics en els esmorzars dels nens. No cal fixar-se únicament en si porten fruita espremuda. En moltes ocasions porten sucre afegit". Fa dies, també explicàvem que els sucs eren un dels aliments que t'impedeixen perdre pes pel seu alt contingut en sucre.

Ultraprocessats ??sense gluten o vegans. Els nutricionistes fa temps que insisteixen que seguir una determinada dieta no et fa més saludable que aquelles persones que no la segueixen. Molts d'aquests aliments contenen, de fet, additius o midons modificats. (No et compliquis, sempre és millor el menjar real).

La margarina. Tampoc confiïs en el clàssic substitut de la mantega. No és bo per aprimar-se per molt que la indústria t'ho vulgui vendre com un producte saludable.